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Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов
Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов - РИА Новости, 08.05.2022
Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов
Явка на выборах президента Южной Осетии к 16 часам превысила 50%, сообщила журналистам член ЦИК республики Фатима Джиоева. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T17:25
2022-05-08T17:25
2022-05-08T17:34
политика
южная осетия
выборы в южной осетии — 2022
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ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Явка на выборах президента Южной Осетии к 16 часам превысила 50%, сообщила журналистам член ЦИК республики Фатима Джиоева. "Общий процент по Республике Южная Осетия принявших участие в повторном голосовании по выборам президента Республики Южная Осетия на 16 часов составил 52,1%", - сказала она.Выборы президента начались в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.Избирательные участки открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работают в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдают более 25 международных наблюдателей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, южная осетия, выборы в южной осетии — 2022, в мире, сухум
17:25 08.05.2022 (обновлено: 17:34 08.05.2022)
Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов
ЦИК Южной Осетии: явка на президентских выборах к 16 часам превысила 50 процентов