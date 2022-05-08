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Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов

Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов - РИА Новости, 08.05.2022

Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов

Явка на выборах президента Южной Осетии к 16 часам превысила 50%, сообщила журналистам член ЦИК республики Фатима Джиоева. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T17:25

2022-05-08T17:25

2022-05-08T17:34

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ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Явка на выборах президента Южной Осетии к 16 часам превысила 50%, сообщила журналистам член ЦИК республики Фатима Джиоева. "Общий процент по Республике Южная Осетия принявших участие в повторном голосовании по выборам президента Республики Южная Осетия на 16 часов составил 52,1%", - сказала она.Выборы президента начались в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.Избирательные участки открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работают в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдают более 25 международных наблюдателей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220508/vybory-1787514423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, южная осетия, выборы в южной осетии — 2022, в мире, сухум