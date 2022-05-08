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Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 40 процентов - РИА Новости, 08.05.2022
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Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 40 процентов
Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 40 процентов - РИА Новости, 08.05.2022
Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 40 процентов
Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 14.00 составила 40,4%, сообщила журналистам член ЦИК республики Фатима Джиоева. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T15:00
2022-05-08T15:00
в мире
южная осетия
выборы в южной осетии — 2022
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ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 14.00 составила 40,4%, сообщила журналистам член ЦИК республики Фатима Джиоева."Явка к 14 часам по Республике Южная Осетия на повторных выборах президента составила 40,4%", - сказала она.Выборы президента начались в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), а закроются в 20.00.Избирательные участки открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работают в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдают более 25 международных наблюдателей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
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в мире, южная осетия, выборы в южной осетии — 2022
15:00 08.05.2022
 
Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 40 процентов

Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 14:00 составила 40,4 процента

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкЖенщина на избирательном участке в Цхинвале
Женщина на избирательном участке в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
Перейти в фотобанк
Женщина на избирательном участке в Цхинвале
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ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 14.00 составила 40,4%, сообщила журналистам член ЦИК республики Фатима Джиоева.
"Явка к 14 часам по Республике Южная Осетия на повторных выборах президента составила 40,4%", - сказала она.
Выборы президента начались в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), а закроются в 20.00.
Избирательные участки открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работают в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.
Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдают более 25 международных наблюдателей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев голосует на избирательном участке № 23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
11:13
Оппозиционный кандидат Гаглоев проголосовал на выборах в Южной Осетии
 
В миреЮжная ОсетияВыборы в Южной Осетии — 2022
 
 
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