https://ria.ru/20220508/xiaomi-1787488010.html

Xiaomi утверждает, что ее топ-менеджеры столкнулись с угрозами в Индии

Xiaomi утверждает, что ее топ-менеджеры столкнулись с угрозами в Индии - РИА Новости, 08.05.2022

Xiaomi утверждает, что ее топ-менеджеры столкнулись с угрозами в Индии

Китайская компания Xiaomi утверждает, что ее топ-менеджеры столкнулись с угрозами физического насилия и принуждением во время допроса индийским управлением... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T11:42

2022-05-08T11:42

2022-05-08T11:42

в мире

индия

xiaomi inc

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Китайская компания Xiaomi утверждает, что ее топ-менеджеры столкнулись с угрозами физического насилия и принуждением во время допроса индийским управлением правоприменения (агентство экономической разведки), говорится документах суда.Ранее сообщалось, что власти Индии арестовали более 725,4 миллиона долларов на счетах индийского отделения китайской компании Xiaomi в связи с незаконными денежными переводами. В свою очередь, компания Xiaomi India сообщила, что считает все выплаты роялти и выписки в банк законными.Согласно заявлению компании, которое приводит агентство Рейтер, сотрудники управления правоприменения предупреждали бывшего управляющего директора компании в Индии Ману Кумара Джайна, нынешнего финансового директора Самира Б.С. Рао и членов их семей о "тяжелых последствиях", которые их ждут, если они не предоставят заявления в соответствии с требованиями ведомства.Как сообщается в заявлении, в ряде случаев им "угрожали… тяжелыми последствиями, включая арест, ущерб карьерным перспективам, уголовную ответственность и физическое насилие, если они не дадут показания в соответствии с распоряжениями управления", в итоге они принудительно сделали некоторые заявления.Агентство отмечает, что управление правоприменения называет обвинения Xiaomi необоснованными и заявляет, что руководители компании дали показания "добровольно в наиболее благоприятной обстановке".

https://ria.ru/20220409/xiaomi-1782350534.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, xiaomi inc