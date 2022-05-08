https://ria.ru/20220508/xiaomi-1787488010.html
Xiaomi утверждает, что ее топ-менеджеры столкнулись с угрозами в Индии
Xiaomi утверждает, что ее топ-менеджеры столкнулись с угрозами в Индии - РИА Новости, 08.05.2022
Xiaomi утверждает, что ее топ-менеджеры столкнулись с угрозами в Индии
Китайская компания Xiaomi утверждает, что ее топ-менеджеры столкнулись с угрозами физического насилия и принуждением во время допроса индийским управлением... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:42
2022-05-08T11:42
2022-05-08T11:42
в мире
индия
xiaomi inc
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Китайская компания Xiaomi утверждает, что ее топ-менеджеры столкнулись с угрозами физического насилия и принуждением во время допроса индийским управлением правоприменения (агентство экономической разведки), говорится документах суда.Ранее сообщалось, что власти Индии арестовали более 725,4 миллиона долларов на счетах индийского отделения китайской компании Xiaomi в связи с незаконными денежными переводами. В свою очередь, компания Xiaomi India сообщила, что считает все выплаты роялти и выписки в банк законными.Согласно заявлению компании, которое приводит агентство Рейтер, сотрудники управления правоприменения предупреждали бывшего управляющего директора компании в Индии Ману Кумара Джайна, нынешнего финансового директора Самира Б.С. Рао и членов их семей о "тяжелых последствиях", которые их ждут, если они не предоставят заявления в соответствии с требованиями ведомства.Как сообщается в заявлении, в ряде случаев им "угрожали… тяжелыми последствиями, включая арест, ущерб карьерным перспективам, уголовную ответственность и физическое насилие, если они не дадут показания в соответствии с распоряжениями управления", в итоге они принудительно сделали некоторые заявления.Агентство отмечает, что управление правоприменения называет обвинения Xiaomi необоснованными и заявляет, что руководители компании дали показания "добровольно в наиболее благоприятной обстановке".
https://ria.ru/20220409/xiaomi-1782350534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, xiaomi inc
Xiaomi утверждает, что ее топ-менеджеры столкнулись с угрозами в Индии
Xiaomi заявила, что ее топ-менеджеры столкнулись с угрозами во время допроса в Индии
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Китайская компания Xiaomi утверждает, что ее топ-менеджеры столкнулись с угрозами физического насилия и принуждением во время допроса индийским управлением правоприменения (агентство экономической разведки), говорится документах суда.
Ранее сообщалось, что власти Индии
арестовали более 725,4 миллиона долларов на счетах индийского отделения китайской компании Xiaomi в связи с незаконными денежными переводами. В свою очередь, компания Xiaomi India сообщила, что считает все выплаты роялти и выписки в банк законными.
Согласно заявлению компании, которое приводит агентство Рейтер, сотрудники управления правоприменения предупреждали бывшего управляющего директора компании в Индии Ману Кумара Джайна, нынешнего финансового директора Самира Б.С. Рао и членов их семей о "тяжелых последствиях", которые их ждут, если они не предоставят заявления в соответствии с требованиями ведомства.
Как сообщается в заявлении, в ряде случаев им "угрожали… тяжелыми последствиями, включая арест, ущерб карьерным перспективам, уголовную ответственность и физическое насилие, если они не дадут показания в соответствии с распоряжениями управления", в итоге они принудительно сделали некоторые заявления.
Агентство отмечает, что управление правоприменения называет обвинения Xiaomi необоснованными и заявляет, что руководители компании дали показания "добровольно в наиболее благоприятной обстановке".