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Выборы в Южной Осетии прошли без нарушений, сообщил наблюдатель от России

Выборы в Южной Осетии прошли без нарушений, сообщил наблюдатель от России - РИА Новости, 08.05.2022

Выборы в Южной Осетии прошли без нарушений, сообщил наблюдатель от России

Президентские выборы в Южной Осетии прошли в рамках избирательного права и без нарушений, заявил депутат Госдумы Казбек Тайсаев, участвовавший в мониторинге... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T23:28

2022-05-08T23:28

2022-05-08T23:28

южная осетия

выборы в южной осетии — 2022

казбек тайсаев

сухум

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президентские выборы в Южной Осетии прошли в рамках избирательного права и без нарушений, заявил депутат Госдумы Казбек Тайсаев, участвовавший в мониторинге выборов в качестве наблюдателя."Процесс голосования на всех участках был организован строго в рамках избирательного права. Никаких эксцессов в ходе выборного процесса не обнаружили – все организовано на должном уровне, избирательная комиссия работала слаженно и деятельно, каждый избиратель получал ответ на любой вопрос", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Избирательные участки были открыты в Цхинвале, а также во всех четырех районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. ЦИК республики изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдали более 25 международных наблюдателей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.

https://ria.ru/20220508/yavka-1787558916.html

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южная осетия, выборы в южной осетии — 2022, казбек тайсаев, сухум