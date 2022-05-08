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В Южной Осетии закрылись участки на выборах президента республики - РИА Новости, 08.05.2022
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В Южной Осетии закрылись участки на выборах президента республики
В Южной Осетии закрылись участки на выборах президента республики - РИА Новости, 08.05.2022
В Южной Осетии закрылись участки на выборах президента республики
Избирательные участки закрылись в Южной Осетии, где в воскресенье проходили выборы президента, начался подсчёт голосов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T20:01
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в мире
анатолий бибилов
алан гаглоев
южная осетия
выборы в южной осетии — 2022
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ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Южной Осетии, где в воскресенье проходили выборы президента, начался подсчёт голосов, передает корреспондент РИА Новости.На пост главы республики претендует действующий президент Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев.Спустя некоторое время после выборов планируется провести референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Он отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, но тогда она не была реализована.Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Это случилось после операции по принуждению Грузии к миру, войска которой вторглись на осетинскую территорию и пытались штурмовать Цхинвал.
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в мире, анатолий бибилов, алан гаглоев, южная осетия, выборы в южной осетии — 2022
20:01 08.05.2022 (обновлено: 20:19 08.05.2022)
 
В Южной Осетии закрылись участки на выборах президента республики

В Южной Осетии закрылись участки на выборах президента республики, начался подсчет голосов

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкДевушка голосует на избирательном участке в Цхинвале
Девушка голосует на избирательном участке в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
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ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Южной Осетии, где в воскресенье проходили выборы президента, начался подсчёт голосов, передает корреспондент РИА Новости.
На пост главы республики претендует действующий президент Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев.
Спустя некоторое время после выборов планируется провести референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Он отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, но тогда она не была реализована.
Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Это случилось после операции по принуждению Грузии к миру, войска которой вторглись на осетинскую территорию и пытались штурмовать Цхинвал.

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Голосование на выборах главы республики в поселке Дзау - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 17:25
Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов
 
В миреАнатолий БибиловАлан ГаглоевЮжная ОсетияВыборы в Южной Осетии — 2022
 
 
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