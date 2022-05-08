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В Южной Осетии закрылись участки на выборах президента республики

В Южной Осетии закрылись участки на выборах президента республики - РИА Новости, 08.05.2022

В Южной Осетии закрылись участки на выборах президента республики

Избирательные участки закрылись в Южной Осетии, где в воскресенье проходили выборы президента, начался подсчёт голосов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T20:01

2022-05-08T20:01

2022-05-08T20:19

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анатолий бибилов

алан гаглоев

южная осетия

выборы в южной осетии — 2022

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ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Южной Осетии, где в воскресенье проходили выборы президента, начался подсчёт голосов, передает корреспондент РИА Новости.На пост главы республики претендует действующий президент Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев.Спустя некоторое время после выборов планируется провести референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Он отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, но тогда она не была реализована.Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Это случилось после операции по принуждению Грузии к миру, войска которой вторглись на осетинскую территорию и пытались штурмовать Цхинвал.

https://ria.ru/20220508/yavka-1787533060.html

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Наталья Макарова

в мире, анатолий бибилов, алан гаглоев, южная осетия, выборы в южной осетии — 2022