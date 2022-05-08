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Наблюдатели на выборах в Южной Осетии пожаловались на депутата - РИА Новости, 08.05.2022
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Наблюдатели на выборах в Южной Осетии пожаловались на депутата
Наблюдатели на выборах в Южной Осетии пожаловались на депутата - РИА Новости, 08.05.2022
Наблюдатели на выборах в Южной Осетии пожаловались на депутата
Международные наблюдатели, прибывшие в Южную Осетию на выборы президента, пожаловались на депутата парламента республики, попытавшегося помешать им выполнять... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T16:58
2022-05-08T16:58
в мире
южная осетия
москва
сухум
выборы в южной осетии — 2022
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ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Международные наблюдатели, прибывшие в Южную Осетию на выборы президента, пожаловались на депутата парламента республики, попытавшегося помешать им выполнять свои обязанности, сообщил журналистам начальник управления охраны общественного порядка МВД республики Маир Гаглоев. Имя депутата не называется."В жалобе указано, что со стороны депутата парламента Южной Осетии были предприняты препятствующие действия и противозаконное вмешательство в деятельность международных наблюдателей", - сказал он.По данному факту проводится проверка, после чего будет дана оценка действиям депутата. До окончания всех обстоятельств имя депутата на называется.На вопрос корреспондента РИА Новости, какие конкретно противоправные действия совершил депутат, Гаглоев ответил, что тот незаконно остановил автомобиль. "Между депутатом и наблюдателями произошла словесная перепалка, после чего стороны разошлись", - добавил он.Выборы президента начались в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.Избирательные участки открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работают в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдают более 25 международных наблюдателей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
https://ria.ru/20220508/yavka-1787515356.html
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в мире, южная осетия, москва, сухум, выборы в южной осетии — 2022
16:58 08.05.2022
 
Наблюдатели на выборах в Южной Осетии пожаловались на депутата

Наблюдатели на выборах президента в Южной Осетии пожаловались на мешавшего им депутата

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкНа выборах главы республики на избирательном участке №6 в Цхинвале
На выборах главы республики на избирательном участке №6 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
Перейти в фотобанк
На выборах главы республики на избирательном участке №6 в Цхинвале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Международные наблюдатели, прибывшие в Южную Осетию на выборы президента, пожаловались на депутата парламента республики, попытавшегося помешать им выполнять свои обязанности, сообщил журналистам начальник управления охраны общественного порядка МВД республики Маир Гаглоев. Имя депутата не называется.
"В жалобе указано, что со стороны депутата парламента Южной Осетии были предприняты препятствующие действия и противозаконное вмешательство в деятельность международных наблюдателей", - сказал он.
Женщина на избирательном участке в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 15:00
Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 40 процентов
По данному факту проводится проверка, после чего будет дана оценка действиям депутата. До окончания всех обстоятельств имя депутата на называется.
На вопрос корреспондента РИА Новости, какие конкретно противоправные действия совершил депутат, Гаглоев ответил, что тот незаконно остановил автомобиль. "Между депутатом и наблюдателями произошла словесная перепалка, после чего стороны разошлись", - добавил он.
Выборы президента начались в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.
Избирательные участки открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работают в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.
Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдают более 25 международных наблюдателей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
Женщина голосует на избирательном участке в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 14:33
Президентские выборы в Южной Осетии состоялись
 
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