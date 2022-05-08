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Президентские выборы в Южной Осетии состоялись - РИА Новости, 08.05.2022
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Президентские выборы в Южной Осетии состоялись
Президентские выборы в Южной Осетии состоялись - РИА Новости, 08.05.2022
Президентские выборы в Южной Осетии состоялись
Выборы президента в Южной Осетии состоялись, явка превысила 30%, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Кристина Авлохова. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T14:33
2022-05-08T14:36
выборы в южной осетии — 2022
в мире
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Выборы президента в Южной Осетии состоялись, явка превысила 30%, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Кристина Авлохова."Барьер в 30% преодолен. Выборы президента состоялись", - сказала она.Выборы президента начались в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), а закроются в 20.00.Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдают более 25 международных наблюдателей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
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выборы в южной осетии — 2022, в мире, южная осетия
14:33 08.05.2022 (обновлено: 14:36 08.05.2022)
 
Президентские выборы в Южной Осетии состоялись

Секретарь ЦИК Южной Осетии Авлохова заявила, что президентские выборы состоялись

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке в Цхинвале
Женщина голосует на избирательном участке в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
Перейти в фотобанк
Женщина голосует на избирательном участке в Цхинвале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Выборы президента в Южной Осетии состоялись, явка превысила 30%, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Кристина Авлохова.
"Барьер в 30% преодолен. Выборы президента состоялись", - сказала она.
Выборы президента начались в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), а закроются в 20.00.
Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдают более 25 международных наблюдателей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
13:13
Бибилов проголосовал во втором туре президентских выборов в Южной Осетии
 
Выборы в Южной Осетии — 2022В миреЮжная Осетия
 
 
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