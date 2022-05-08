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Президентские выборы в Южной Осетии состоялись
Президентские выборы в Южной Осетии состоялись - РИА Новости, 08.05.2022
Президентские выборы в Южной Осетии состоялись
Выборы президента в Южной Осетии состоялись, явка превысила 30%, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Кристина Авлохова. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T14:33
2022-05-08T14:33
2022-05-08T14:36
выборы в южной осетии — 2022
в мире
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Выборы президента в Южной Осетии состоялись, явка превысила 30%, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Кристина Авлохова."Барьер в 30% преодолен. Выборы президента состоялись", - сказала она.Выборы президента начались в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), а закроются в 20.00.Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдают более 25 международных наблюдателей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы в южной осетии — 2022, в мире, южная осетия
14:33 08.05.2022 (обновлено: 14:36 08.05.2022)
Президентские выборы в Южной Осетии состоялись
Секретарь ЦИК Южной Осетии Авлохова заявила, что президентские выборы состоялись