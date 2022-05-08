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Явка на выборах в Южной Осетии достигла 25,5 процента
Явка на выборах в Южной Осетии достигла 25,5 процента - РИА Новости, 08.05.2022
Явка на выборах в Южной Осетии достигла 25,5 процента
Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 12.00 составила 25,5%, сообщила журналистам член ЦИК республики Фатима Джиоева. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T13:10
2022-05-08T13:10
2022-05-08T13:13
в мире
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 12.00 составила 25,5%, сообщила журналистам член ЦИК республики Фатима Джиоева."Общая явка к 12 часам по Республике Южная Осетия составила 25,5%", - сказала она.Выборы президента начались в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), а закроются в 20.00.Избирательные участки открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работают в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдают более 25 международных наблюдателей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная осетия
13:10 08.05.2022 (обновлено: 13:13 08.05.2022)
Явка на выборах в Южной Осетии достигла 25,5 процента
Явка на президентских выборах в Южной Осетии на 12:00 мск составила 25,5 процента