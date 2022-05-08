https://ria.ru/20220508/vybory-1787484948.html

Явка на выборах в Южной Осетии на 10:00 составила 10,87 процента

Явка на выборах в Южной Осетии на 10:00 составила 10,87 процента - РИА Новости, 08.05.2022

Явка на выборах в Южной Осетии на 10:00 составила 10,87 процента

Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 10.00 мск составила 10,87%, сообщила журналистам член ЦИК республики Фатима Джиоева. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T11:11

2022-05-08T11:11

2022-05-08T13:08

выборы в южной осетии — 2022

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южная осетия

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ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 10.00 мск составила 10,87%, сообщила журналистам член ЦИК республики Фатима Джиоева."Общая явка к 10 часам составила 10,87%", - сказала она.Выборы президента начались в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), а закроются в 20.00.Избирательные участки открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работают в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдают более 25 международных наблюдателей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.

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южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выборы в южной осетии — 2022, в мире, южная осетия