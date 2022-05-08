https://ria.ru/20220508/vybory-1787466432.html

В Южной Осетии начались президентские выборы

В Южной Осетии начались президентские выборы - РИА Новости, 08.05.2022

В Южной Осетии начались президентские выборы

Выборы президента начались в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:15

2022-05-08T08:15

2022-05-08T13:09

в мире

южная осетия

анатолий бибилов

алан гаглоев

выборы в южной осетии — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787502473_0:97:3466:2048_1920x0_80_0_0_4b0dd3f9073c0b1f7d26646e31fe4ca0.jpg

ЦХИНВАЛ, 8 мая – РИА Новости. Выборы президента начались в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.На пост главы республики претендует действующий президент Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев.Избирательные участки открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка будут работать в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов.ЦИК аккредитовал более 25 международных наблюдателей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.

https://ria.ru/20220420/nalogi-1784415817.html

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, южная осетия, анатолий бибилов, алан гаглоев, выборы в южной осетии — 2022