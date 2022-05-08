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В Южной Осетии начались президентские выборы
В Южной Осетии начались президентские выборы - РИА Новости, 08.05.2022
В Южной Осетии начались президентские выборы
Выборы президента начались в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T08:15
2022-05-08T08:15
2022-05-08T13:09
в мире
южная осетия
анатолий бибилов
алан гаглоев
выборы в южной осетии — 2022
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ЦХИНВАЛ, 8 мая – РИА Новости. Выборы президента начались в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.На пост главы республики претендует действующий президент Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев.Избирательные участки открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка будут работать в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов.ЦИК аккредитовал более 25 международных наблюдателей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная осетия, анатолий бибилов, алан гаглоев, выборы в южной осетии — 2022
08:15 08.05.2022 (обновлено: 13:09 08.05.2022)
В Южной Осетии начались президентские выборы
В Южной Осетии начался второй тур президентских выборов