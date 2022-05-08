https://ria.ru/20220508/voyna-1787494638.html

Запад спровоцировал Первую мировую войну, заявил патриарх Кирилл

Запад спровоцировал Первую мировую войну, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 08.05.2022

Запад спровоцировал Первую мировую войну, заявил патриарх Кирилл

Первая мировая война была спровоцирована Западом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T12:17

2022-05-08T12:17

2022-05-08T12:33

религия

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Первая мировая война была спровоцирована Западом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Сербы стали главной мишенью западных сил. И известная провокация в Сараево: все было направлено на то, чтобы Сербия, православная страна, близкая России по духу, но живущая в окружении западных стран, прекратила свое существование – не хотел иметь Запад среди своих народов этот мужественный, православный и любящий Россию народ. И спровоцировали Первую мировую войну", – сказал он в проповеди в день святых жен-мироносиц в Главном храме Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Кубинке.Он отметил, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не вела войн только ради обогащения или захвата территорий.

https://ria.ru/20220508/natsizm-1787487589.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия