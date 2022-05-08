12:17 08.05.2022 (обновлено: 12:33 08.05.2022)
Запад спровоцировал Первую мировую войну, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: Первая мировая война была спровоцирована Западом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Первая мировая война была спровоцирована Западом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Сербы стали главной мишенью западных сил. И известная провокация в Сараево: все было направлено на то, чтобы Сербия, православная страна, близкая России по духу, но живущая в окружении западных стран, прекратила свое существование – не хотел иметь Запад среди своих народов этот мужественный, православный и любящий Россию народ. И спровоцировали Первую мировую войну", – сказал он в проповеди в день святых жен-мироносиц в Главном храме Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Кубинке.
Он отметил, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не вела войн только ради обогащения или захвата территорий.