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Запад спровоцировал Первую мировую войну, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 08.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220508/voyna-1787494638.html
Запад спровоцировал Первую мировую войну, заявил патриарх Кирилл
Запад спровоцировал Первую мировую войну, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 08.05.2022
Запад спровоцировал Первую мировую войну, заявил патриарх Кирилл
Первая мировая война была спровоцирована Западом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:17
2022-05-08T12:33
религия
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Первая мировая война была спровоцирована Западом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Сербы стали главной мишенью западных сил. И известная провокация в Сараево: все было направлено на то, чтобы Сербия, православная страна, близкая России по духу, но живущая в окружении западных стран, прекратила свое существование – не хотел иметь Запад среди своих народов этот мужественный, православный и любящий Россию народ. И спровоцировали Первую мировую войну", – сказал он в проповеди в день святых жен-мироносиц в Главном храме Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Кубинке.Он отметил, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не вела войн только ради обогащения или захвата территорий.
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религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия
12:17 08.05.2022 (обновлено: 12:33 08.05.2022)
 
Запад спровоцировал Первую мировую войну, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: Первая мировая война была спровоцирована Западом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Первая мировая война была спровоцирована Западом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Сербы стали главной мишенью западных сил. И известная провокация в Сараево: все было направлено на то, чтобы Сербия, православная страна, близкая России по духу, но живущая в окружении западных стран, прекратила свое существование – не хотел иметь Запад среди своих народов этот мужественный, православный и любящий Россию народ. И спровоцировали Первую мировую войну", – сказал он в проповеди в день святых жен-мироносиц в Главном храме Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Кубинке.
Он отметил, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не вела войн только ради обогащения или захвата территорий.
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