https://ria.ru/20220508/vorobev-1787536590.html
Губернатор Подмосковья возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Губернатор Подмосковья возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 08.05.2022
Губернатор Подмосковья возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками спецоперации возложил венок и цветы к Могиле... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T18:02
2022-05-08T18:02
2022-05-08T18:04
новости подмосковья
общество
андрей воробьев
день победы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками спецоперации возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Андрей Воробьев вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду", - говорится в сообщении.Участники церемонии почтили минутой молчания память героев. После прозвучал гимн Российской Федерации и следом торжественным маршем прошли рота почетного караула и военный оркестр, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220505/polk-1786922067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей воробьев, день победы, московская область (подмосковье)