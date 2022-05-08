https://ria.ru/20220508/vorobev-1787536590.html

Губернатор Подмосковья возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Губернатор Подмосковья возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 08.05.2022

Губернатор Подмосковья возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками спецоперации возложил венок и цветы к Могиле... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T18:02

2022-05-08T18:02

2022-05-08T18:04

новости подмосковья

общество

андрей воробьев

день победы

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками спецоперации возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Андрей Воробьев вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду", - говорится в сообщении.Участники церемонии почтили минутой молчания память героев. После прозвучал гимн Российской Федерации и следом торжественным маршем прошли рота почетного караула и военный оркестр, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220505/polk-1786922067.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, андрей воробьев, день победы, московская область (подмосковье)