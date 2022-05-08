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Губернатор Подмосковья возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 08.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220508/vorobev-1787536590.html
Губернатор Подмосковья возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Губернатор Подмосковья возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 08.05.2022
Губернатор Подмосковья возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками спецоперации возложил венок и цветы к Могиле... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T18:02
2022-05-08T18:04
новости подмосковья
общество
андрей воробьев
день победы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками спецоперации возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Андрей Воробьев вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду", - говорится в сообщении.Участники церемонии почтили минутой молчания память героев. После прозвучал гимн Российской Федерации и следом торжественным маршем прошли рота почетного караула и военный оркестр, добавили в пресс-службе.
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общество, андрей воробьев, день победы, московская область (подмосковье)
18:02 08.05.2022 (обновлено: 18:04 08.05.2022)
 

Губернатор Подмосковья возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦветы у Могилы Неизвестного солдата в Москве
Цветы у Могилы Неизвестного солдата в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Цветы у Могилы Неизвестного солдата в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками спецоперации возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Андрей Воробьев вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду", - говорится в сообщении.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 10:01Новости Подмосковья
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Подмосковье
Участники церемонии почтили минутой молчания память героев. После прозвучал гимн Российской Федерации и следом торжественным маршем прошли рота почетного караула и военный оркестр, добавили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяОбществоАндрей ВоробьевДень ПобедыМосковская область (Подмосковье)
 
 
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