https://ria.ru/20220508/volonter-1787510263.html

Группа волонтеров отправилась из Югры в Донбасс

Группа волонтеров отправилась из Югры в Донбасс - РИА Новости, 08.05.2022

Группа волонтеров отправилась из Югры в Донбасс

Группа волонтеров Гуманитарного добровольческого корпуса отправилась из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территорию Донбасса, где будет помогать... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T14:15

2022-05-08T14:15

2022-05-08T14:15

специальная военная операция на украине

общество

донбасс

нижневартовск

мариуполь

красный крест

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Группа волонтеров Гуманитарного добровольческого корпуса отправилась из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территорию Донбасса, где будет помогать местным жителям в восстановлении жилья, оказывать медицинскую помощь и раздавать собранный югорчанами гуманитарный груз, сообщила РИА Новости руководитель регионального штаба добровольцев Светлана Басова."Мы с 1 мая начали ротацию. Очередная группа из восьми человек 7 мая поехала под Мариуполь. Сегодня они будут уже в Ростове. Цели и задачи – раздача гуманитарной помощи, оказание помощи местному населению от разбора завалов до восстановительных работ, даже помочь дрова нарубить людям пожилого возраста. Также будет оказана медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что в ряды добровольцев могут войти люди от 18 до 50 лет, заполнившие заявку на сайте Гуманитарного добровольческого корпуса. Далее им необходимо пройти проверку в правоохранительных органах и собеседование в Штабе добровольцев Югры на предмет компетенций, опыта добровольчества в каких-либо направлениях, ликвидации ЧС и оказания первой доврачебной помощи.Первая группа из 25 добровольцев работала на освобожденной от националистических подразделений территории Донбасса с 22 апреля. Всего ротация длится 14 дней, после чего команда меняется. По словам Басовой, в новую группу добровольцев вошли медицинские работники, два профессиональных электрика для проведения восстановительно-ремонтных работ и водители.Как подчеркнула руководитель штаба добровольцев Югры, за два месяца с 25 февраля жители автономного округа отправили на Донбасс 215 тонн гуманитарного груза на семи бортах самолета, автомобильным и железнодорожным транспортом, в том числе 50 кубометров древесины, продукты питания, предметы гигиены, бытовую технику и детские вещи."Губернатор поставила задачу, что мы должны собранный груз, который собирают югорчане, раздать непосредственно в руки нуждающимся. Мы там, чтобы оказать помощь всем, кому она была адресована, для кого она собиралась и кому она действительно нужна", - добавила Басова.Помимо гуманитарной помощи, волонтеры помогли доставить к родственникам пострадавших в ходе военных действий. Так, по словам Басовой, по линии Красного креста ней обратилась семья из Нижневартовска, родные которой попали под обстрел. Благодаря добровольцам, семью удалось найти и привезти в Сургут. Раненная пожилая женщина была госпитализирована в сургутскую травматологию, где ей сейчас оказывается профессиональная помощь, а ее дочь с двумя детьми встретили родственники и забрали с собой в Нижневартовск."Помощь продолжает быть востребованной. Мы даем теплый прием здесь на месте. Все готовы помогать, согревать и настраивать людей на мирную жизнь", - подчеркнула Басова.

https://ria.ru/20220409/pitomnik-1782505864.html

https://ria.ru/20220506/pervomaysk-1787199831.html

донбасс

нижневартовск

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, донбасс, нижневартовск, мариуполь, красный крест