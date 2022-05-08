https://ria.ru/20220508/volodin-1787556671.html

Россия разрушила планы Запада по расширению НАТО на восток, заявил Володин

Россия разрушила планы Запада по расширению НАТО на восток, заявил Володин - РИА Новости, 08.05.2022

Россия разрушила планы Запада по расширению НАТО на восток, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что намерение стран G7 о намерении "не допустить победы" России на Украине можно расценить как признание ими успеха... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T20:55

2022-05-08T20:55

2022-05-08T21:56

в мире

нато

g7

россия

вячеслав володин

владимир путин

украина

донбасс

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что намерение стран G7 о намерении "не допустить победы" России на Украине можно расценить как признание ими успеха спецоперации.Политик добавил, что Москва разрушила планы Запада по расширению НАТО на Восток. По его словам, это объясняет, почему российские инициативы по безопасности не нашли отклика у недружественных стран.Лидеры стран G7 ранее распространили заявление, где подчеркнули, что Россия не должна "выиграть" на Украине.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220506/nato-1787296434.html

https://ria.ru/20220505/nato-1786924365.html

россия

украина

донбасс

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нато, g7, россия, вячеслав володин, владимир путин, украина, донбасс, госдума рф