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Симферополь получит воду из Днепра для заполнения Межгорного водохранилища - РИА Новости, 08.05.2022
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Симферополь получит воду из Днепра для заполнения Межгорного водохранилища
Симферополь получит воду из Днепра для заполнения Межгорного водохранилища - РИА Новости, 08.05.2022
Симферополь получит воду из Днепра для заполнения Межгорного водохранилища
Около 30 миллионов кубометров воды будет закачано из Северо-Крымского канала в резервное наливное Межгорное водохранилище под Симферополем, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T09:05
2022-05-08T09:05
республика крым
симферополь
украина
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Около 30 миллионов кубометров воды будет закачано из Северо-Крымского канала в резервное наливное Межгорное водохранилище под Симферополем, сообщил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов."Пока Межгорное водохранилище не заполнено, но будет заполнено. Его емкость – до 30 миллионов кубометров, источником наполнения был Северо-Крымский канал. Объект долго не эксплуатировался, модернизация не проводилась, потому что мы не знали, будет ли вода. Сейчас специалисты проводят исследования, оценивают техническое состояние. После окончания этих работ водохранилище будет заполнено, и еще 30 миллионов кубометров воды у нас будет в активе для нужд Симферополя", - сказал Аксенов.Межгорное водохранилище общим объемом 50 миллионов кубометров введено в строй в 1989 году как резервное для снабжения Симферополя, а также Севастополя в засушливые годы. Для его наполнения воду необходимо подать в ответвление Северо-Крымского канала – Соединительный канал, а затем - в Сакский канал. Последний участок длиной около 2 километров – дюкерный трубопровод диаметром 3,2 метра – проложен под трассой Симферополь-Евпатория. Для подачи воды в Межгорное водохранилище на протяжении Соединительного канала построено четыре мощных перекачивающих насосных станции, поднимающих воду на высоту более 90 метров.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220508/krym-1787463547.html
республика крым
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республика крым, симферополь, украина, сергей аксенов (политик)
09:05 08.05.2022
 
Симферополь получит воду из Днепра для заполнения Межгорного водохранилища

Аксенов: Симферополь получит днепровскую воду для заполнения Межгорного водохранилища

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Симферопольское водохранилище. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Около 30 миллионов кубометров воды будет закачано из Северо-Крымского канала в резервное наливное Межгорное водохранилище под Симферополем, сообщил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
"Пока Межгорное водохранилище не заполнено, но будет заполнено. Его емкость – до 30 миллионов кубометров, источником наполнения был Северо-Крымский канал. Объект долго не эксплуатировался, модернизация не проводилась, потому что мы не знали, будет ли вода. Сейчас специалисты проводят исследования, оценивают техническое состояние. После окончания этих работ водохранилище будет заполнено, и еще 30 миллионов кубометров воды у нас будет в активе для нужд Симферополя", - сказал Аксенов.
Межгорное водохранилище общим объемом 50 миллионов кубометров введено в строй в 1989 году как резервное для снабжения Симферополя, а также Севастополя в засушливые годы. Для его наполнения воду необходимо подать в ответвление Северо-Крымского канала – Соединительный канал, а затем - в Сакский канал. Последний участок длиной около 2 километров – дюкерный трубопровод диаметром 3,2 метра – проложен под трассой Симферополь-Евпатория. Для подачи воды в Межгорное водохранилище на протяжении Соединительного канала построено четыре мощных перекачивающих насосных станции, поднимающих воду на высоту более 90 метров.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
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