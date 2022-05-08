https://ria.ru/20220508/veterany-1787543423.html

Новгородский губернатор лично поздравит с Днем Победы каждого ветерана

Новгородский губернатор лично поздравит с Днем Победы каждого ветерана - РИА Новости, 08.05.2022

Новгородский губернатор лично поздравит с Днем Победы каждого ветерана

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что лично поздравит с 77-летием Победы каждого из 137 ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T19:20

2022-05-08T19:20

2022-05-08T19:20

общество

новгородская область

пестово

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что лично поздравит с 77-летием Победы каждого из 137 ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в регионе."Когда начался ковид, в 2020 году, мы не смогли провести парад. Я решил позвонить всем ветеранам лично. Тогда их было 304 человека, тех, кто воевал… В 2021 году в живых осталось уже 217 человек. Конечно, я позвонил им всем, но, к сожалению, поговорить смог только со 150 из них… И каждый раз это действительно больно, узнавать, что кого-то уже нет, а те, кто жив, не могут подойти к телефону, потому что плохо себя чувствуют. В этом году я надеюсь дозвониться до каждого из 137 героев и поговорить с ними", - сказал Никитин, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства.Глава региона вспомнил свой разговор двухлетней давности с ветераном Великой Отечественной войны из города Пестово, которому на тот момент уже исполнилось 100 лет."У него была мечта – "Уазик", чтобы на рыбалку ездить. Мы с товарищем скинулись, купили ему машину, и он почти два года ездил на нем на рыбалку! Он, к сожалению, умер в этом году. Но всю свою жизнь этот человек проживал на полную. Все эти люди – легенды", - рассказал Никитин.Он признался, что считает важной возможность общаться с участниками Великой Отечественной войны не только потому, что руководит Новгородской области, но и по личным причинам."Война для моей семьи, как, наверное, и семей всех в нашей стране, - очень личная история. Один мой прадед пропал без вести в первые дни войны. Второй погиб в День Победы, 9 мая 1945 года под Братиславой. Прабабушки одни воспитывали детей, поднимали семьи на ноги. И всегда, с самого детства, я жил в атмосфере памяти и уважения к тем, кто боролся за нашу страну, нашу свободу. Мы живем сейчас благодаря их подвигу – тех, кто не пришел с полей сражений и тех, кто пережил войну, а потом еще и страну восстанавливал", - заключил Никитин.

https://ria.ru/20220508/parad-1787502973.html

https://ria.ru/20220508/veteran-1787541777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, новгородская область, пестово, братислава