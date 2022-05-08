https://ria.ru/20220508/veterany-1787237339.html

Старики для битья. Как на Украине годами издевались над ветеранами ВОВ

Старики для битья. Как на Украине годами издевались над ветеранами ВОВ - РИА Новости, 08.05.2022

Старики для битья. Как на Украине годами издевались над ветеранами ВОВ

Его сначала повалили на асфальт, потом били ногами, сломали ребра. Это случилось еще на Майдане, в 2014-м. Тогда боевики "Правого сектора" (запрещенная в России организация) избили 84-летнего ветерана Петра Филоненко за призывы к миру. Позже он уехал в Россию. Другие ветераны, помнящие и прошедшие войну, вынуждены терпеть издевательства до сих пор.

2022-05-08T10:12

2022-05-08T10:12

2022-05-08T14:37

донбасс. геноцид. 2014-2022

нацификация

украина

неонацизм

украинская повстанческая армия

организация украинских националистов (бандеровское движение)

степан бандера

киев

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Деды и "невнуки"Борьба с исторической памятью и героизация нацистских кумиров дала свои плоды. Публично отдавать почести героям Великой Отечественной на Украине стало просто опасно.Ни одно празднование Дня Победы на Украине после Евромайдана не проходило без конфликтов, стычек между празднующими и радикалами. И, что самое невозможное для осознания, — без нападений на стариков и ветеранов войны.На самом деле издевательства над ветеранами войны начались на Украине задолго до Майдана. Их подвиг начали ставить под сомнение гораздо раньше, а затем стало возможным и открытое обесценивание, отрицание и уже осуждение ветеранов за их противостояние фашизму. Вплоть до возмездия. Вот лишь несколько характерных инцидентов, произошедших в разные годы в разных городах Украины.9 мая 2011 года. Львов. К Холму Славы подъехало несколько десятков националистов. Они пытались сорвать празднование, вступая в столкновения с милиционерами, закидывая милицию пластиковыми бутылками и нападая на ветеранов Великой Отечественной войны, раскачивая и пытаясь перевернуть автобусы с ветеранами. Неонацисты плевали ветеранам в лицо, закидывая их и милицию камнями, бутылками и дымовыми шашками и демонстративно сжигали знамёна Победы.А это фрагмент допроса украинского нациста Александра Пугача, члена запрещенной в России группировки "Азов", попавшего в плен в ходе специальной военной операции на Украине в 2022 году:"В 2016 году на День Победы мы были в Мелитополе. Срывали ленточки с ветеранов в парке. Мы ходили, смотрели у кого есть, у кого нет… Нас было человек шесть. Срывали с ветеранов ленточки, заставляли их кричать "Слава Украине!"9 мая 2016 года. Днепропетровск. Националисты выстроились в живую цепь и не давали людям пройти к месту торжеств, а потом напали на ветеранов и пенсионеров и начали наносить им побои.2017 год. Одесса. В тот год на Украине было официально отменено празднование Дня защитника Отечества, но ветераны организовали возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу. Радикалы пытались сорвать церемонию. Когда к монументу приехали ветераны, в полицию поступила информация о том, что территория заминирована. На место приехали правоохранители. Вслед за ними прибыли и бойцы "Правого сектора" (запрещенного в России), которые стали угрожать старикам и избивать их. Через какое-то время людей небольшими группами стали все же пропускать к мемориалу.9 мая 2018 года. Киев. В центре столицы, где проходила акция "Никто не забыт, ничто не забыто" (аналог "Бессмертного полка"), появились люди с портретами героев компьютерной игры World of Warcraft вместо героев ВОВ. Ранее националисты проникли в место сбора участников шествия и устроили потасовку, одному из активистов сломали нос.Никого за эти и десятки других подобных преступлений против ветеранов – героев, которых с каждым годом становится все меньше и меньше, – так и не наказали.Война с гранитомОфициальный Киев не препятствует тому, чтобы в ранг настоящих национальных героев возводились нацистские преступники. Не просто замещая подвиг своих соотечественников, боровшихся с мировым фашизмом в годы Второй мировой войны, героизацией нацистов, а уничтожая символы и любые следы памяти. Война с героическим общим прошлым это не только издевательства над ветеранами и их потомками 9 мая. Это еще и продуманная и регулярная война с монументами.Жертвами этой войны становятся памятники воинам-освободителям, улицы, названные их именами. Памятники разрушают, оскверняют, демонтируют. Улицы переименовывают. Официальная власть не называет разрушителей вандалами и не наказывает их, часто косвенно и прямо поощряя.Так было и в феврале 2018-го, когда неонацисты из "Правого сектора" (запрещенная в России организация) и других ультраправых радикальных организаций разбили плиты и надпись "Победителям над нацизмом" на Монументе Славы в Стрыйском парке Львова.Краской они нанесли новую надпись: "памятник оккупанту". В течение последующих нескольких лет его разрушали по частям при поддержке местных чиновников, которые приняли решение об уничтожении "оккупационного монумента". И в итоге разрушили.Одно время в Киеве серьезно обсуждали и вопрос демонтажа известного всему миру монумента "Родина-мать". Идеолог декоммунизации глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в 2018 году сообщил, что демонтировать монумент не будут, но советский герб на щите "должен быть отстранен от общественного пространства — или срезанием, или наложением".Только на примере 2018-го года можно увидеть, насколько массовой и безумной стала эта война с камнем и памятью. В апреле, например, национал-радикалы осквернили мемориальный комплекс павшим в годы Второй мировой войны в Одессе.Неонацисты из организации "С14" (запрещенная в России организация) в Киеве осквернили памятник над могилой советского генерала Николая Ватутина, погибшего в 1944 году в бою с УПА. Борьба с покойным генералом Ватутиным стала для украинских неонацистов делом принципа. Проспект его имени в Киеве демонстративно переименован в проспект Шухевича.В Полтаве 22 апреля вандалы осквернили памятник жертвам нацизма и монумент Скорбящей матери, нарисовали на памятниках нацистские приветствия и антисемитские лозунги.В мае в Харькове разбили мемориальную доску маршалу Георгию Жукову. В Днепропетровске разрисовали и повредили монумент советским воинам.Во Львове в июне украинские националисты осквернили могилу Героя СССР легендарного разведчика Николая Кузнецова. Ответственность за налет взяла на себя националистическая организация "С14" (запрещенная в России организация).Этот список можно продолжать и дальше.Официальное "беспамятство"Началось это "беспамятство" или "перезагрузка памяти" не сегодня. Еще в 2006 году глава Украины Виктор Ющенко в Киеве, поздравляя ветеранов с Днем Победы, призвал к примирению тех, кто сражался в годы войны в рядах Красной армии, с бойцами так называемой Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещенная в России организация), нацистскими коллаборантами, известными своими зверствами во время ВОВ, в том числе массовыми убийствами русских, евреев, поляков.Ющенко заявил тогда и повторял эту мысль многократно позже, что "пришло время избавиться от несвойственной украинскому народу тоталитарной атрибутики и искусственного пафоса при подходе к историческим вопросам".То есть уже тогда украинская власть называла символы Победы советского народа над нацизмом "тоталитарной атрибутикой", а почитание памяти героев войны "искусственным" пафосом".Кстати, именно при Викторе Ющенко, на закате его президентства, нацистского преступника Степана Бандеру официально назвали героем Украины.И если георгиевскую ленточку, красную звезду и Знамя Победы власти нынешней Украины считают запретной, "тоталитарной" символикой, то свастика — на военных шевронах (да и на самих военных в виде татуировок), на экранах, в книгах, на арт-объектах — это нечто обыденное.В 2016 году свастику не постеснялись привязать даже к празднованию Воскресения Христова. Художница Наталья Войтенко в самом центре Киева на Софийской площади показала миру "арийское" пасхальное яйцо. "Арийская Паска. Писанка "Свастя" — так она назвала свое произведение.После ЕвромайданаПосле того, как в 2014 году на Украине случился Евромайдан, страна начала скатываться к национальному забвению необратимо и безудержно.Уже в 2015 году на Украине официально отменили 9 Мая, заменив праздник невнятным "европейским" Днем памяти и примирения, который стали отмечать на государственном уровне 8 мая.С тех пор 9 Мая — День Победы — фактически игнорируется украинскими властями, основные мероприятия приходятся на 8 мая.Также закон от 9 апреля 2015 года запретил в стране советскую символику, а также предписал заменить в официальных документах термин "Великая Отечественная война" на "Вторая мировая война". Кроме того, признал сражавшихся против Красной армии бойцов ОУН-УПА (запрещенная в России организация) борцами за независимость Украины.Лидеры меняются, но украинская власть последовательно движется к своей цели — разорвать любыми путями эту цепь памяти о Великой Отечественной войне и общем подвиге, общей победе над фашизмом, которая связывает Украину, Россию и другие республики бывшего Союза.Однозначно об этом высказался в 2019 году президент Украины Петр Порошенко. По его словам, украинцы дистанцировались от "кремлевского победобесия", присвоившего себе общую победу антигитлеровской коалиции над нацизмом. Шествие "Бессмертного полка" Порошенко назвал "шествием ряженых"."Победа над нацизмом 74 года назад — это не повод водить ряженые "Полки Бессмертных" по всему миру".Годом раньше Петр Порошенко назвал шествие "Бессмертного полка" частью "гибридной войны" России против Украины.Живые героиИ все-таки украинцы празднуют наш общий День Победы. Несмотря все препоны, угрозы со стороны радикалов, на откровенно нацистскую политику, которой придерживается киевская власть, на карательные законы, люди все равно помнят и ценят. Ветераны той по-настоящему Великой и освободительной войны надеются дожить до дня, когда на Украине можно будет выйти на улицу с медалями и георгиевской ленточкой на лацкане старого пиджака и не быть оплеванным и избитым.

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нацификация, украина, неонацизм, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов (бандеровское движение), степан бандера, киев, львов, правый сектор