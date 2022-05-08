https://ria.ru/20220508/veteran-1787567886.html

Ветеран Отечественной войны из Луганска: спецоперацию надо довести до конца

Ветеран Отечественной войны из Луганска: спецоперацию надо довести до конца - РИА Новости, 08.05.2022

Ветеран Отечественной войны из Луганска: спецоперацию надо довести до конца

Российскую спецоперацию надо "довести до конца", считает живущий в Луганске ветеран Великой отечественной войны, 96-летний Николай Крапошин. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T23:18

2022-05-08T23:18

2022-05-08T23:22

специальная военная операция на украине

владимир путин

луганск

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787377254_0:1:1684:948_1920x0_80_0_0_1a77287ece550aa2d72accd429028014.jpg

ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Российскую спецоперацию надо "довести до конца", считает живущий в Луганске ветеран Великой отечественной войны, 96-летний Николай Крапошин.Крапошин, родившийся в 1926 году, попал на фронт во второй половине войны. Служил штурманом на самолете По-2, затем на транспортных и десантных самолетах. После окончания войны участвовал в освобождении Маньчжурии, войне в Корее."Жалко, конечно, людей с одной и другой стороны. Но нужно до конца доводить все, как запланировано. От экстремистов надо освобождаться", - заявил он корреспонденту РИА Новости.Крапошин добавил также, что поддерживает спецоперацию. Он не скрывает, что на его настроение повлияли события лета 2014 года, которые он пережил в Луганске."И окна побиты были (в квартире, - ред.), и все, что угодно. Было страшно. Мины рвались под окнами, летели все время. Прилетел самолёт, удар был", - вспоминает он те времена. Уехать из Луганска семья Крапошина решилась только в конце июля 2014 года, когда в городе стало совсем тяжело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/antonov-1787565124.html

https://ria.ru/20220414/z-1783441532.html

луганск

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, луганск, россия, украина