Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного солдата
Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦеремония возложения венков к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в преддверии праздника 77-й годовщины Дня Победы
Церемония возложения венков к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в преддверии праздника 77-й годовщины Дня Победы
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Члены коллегии Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве, сообщили журналистам в ведомстве.
"Члены коллегии Минобороны России в память о погибших защитниках Отечества возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии приняли участие представители руководящего состава Вооруженных сил РФ - заместители министра обороны Российской Федерации, главнокомандующие видами и командующие родами войск ВС РФ, а также ветераны", - сказали в ведомстве.
Участники церемонии почтили память воинов, погибших защищая Отечество, минутой молчания. Церемония завершилась после торжественного марша роты Почетного караула.
Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в районе Зеленограда и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы.