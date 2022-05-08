https://ria.ru/20220508/venki-1787489424.html

Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного солдата

Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 08.05.2022

Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного солдата

Члены коллегии Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T11:49

2022-05-08T11:49

2022-05-08T11:49

день победы — 2022

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

день победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Члены коллегии Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве, сообщили журналистам в ведомстве."Члены коллегии Минобороны России в память о погибших защитниках Отечества возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии приняли участие представители руководящего состава Вооруженных сил РФ - заместители министра обороны Российской Федерации, главнокомандующие видами и командующие родами войск ВС РФ, а также ветераны", - сказали в ведомстве.Участники церемонии почтили память воинов, погибших защищая Отечество, минутой молчания. Церемония завершилась после торжественного марша роты Почетного караула.Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в районе Зеленограда и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы.

https://ria.ru/20220508/razvedka-1787432580.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, день победы