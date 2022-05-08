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Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 08.05.2022
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Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного солдата
Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 08.05.2022
Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного солдата
Члены коллегии Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:49
2022-05-08T11:49
день победы — 2022
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Члены коллегии Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве, сообщили журналистам в ведомстве."Члены коллегии Минобороны России в память о погибших защитниках Отечества возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии приняли участие представители руководящего состава Вооруженных сил РФ - заместители министра обороны Российской Федерации, главнокомандующие видами и командующие родами войск ВС РФ, а также ветераны", - сказали в ведомстве.Участники церемонии почтили память воинов, погибших защищая Отечество, минутой молчания. Церемония завершилась после торжественного марша роты Почетного караула.Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в районе Зеленограда и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, день победы
11:49 08.05.2022
 
Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного солдата

Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦеремония возложения венков к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в преддверии праздника 77-й годовщины Дня Победы
Церемония возложения венков к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в преддверии праздника 77-й годовщины Дня Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Церемония возложения венков к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в преддверии праздника 77-й годовщины Дня Победы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Члены коллегии Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве, сообщили журналистам в ведомстве.
"Члены коллегии Минобороны России в память о погибших защитниках Отечества возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии приняли участие представители руководящего состава Вооруженных сил РФ - заместители министра обороны Российской Федерации, главнокомандующие видами и командующие родами войск ВС РФ, а также ветераны", - сказали в ведомстве.
Участники церемонии почтили память воинов, погибших защищая Отечество, минутой молчания. Церемония завершилась после торжественного марша роты Почетного караула.
Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в районе Зеленограда и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы.
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