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В Душанбе более 300 человек станцевали Вальс Победы

В Душанбе более 300 человек станцевали Вальс Победы - РИА Новости, 08.05.2022

В Душанбе более 300 человек станцевали Вальс Победы

В Душанбе более 300 человек станцевали Вальс Победы, который воссоздали в центре столицы Таджикистана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T20:07

2022-05-08T20:07

2022-05-08T20:07

день победы — 2022

душанбе

таджикистан

день победы

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ДУШАНБЕ, 8 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. В Душанбе более 300 человек станцевали Вальс Победы, который воссоздали в центре столицы Таджикистана, передает корреспондент РИА Новости.Накануне дня Великой Победы на площадке спортивного комплекса X-FIT Premium Dushanbe состоялась акция "Вальс Победы", организованная Русским Домом в Душанбе."Победа далась непростой ценой, и чтобы люди могли развеяться, знакомиться, общаться, поднять себе настроение, в городах и поселках после Великой Отечественной войны были организованы такие площадки для вальса. Мы сегодня здесь в память тех событий, что проходили по всей нашей великой стране", - сказал перед началом флешмоба руководитель представительства Россотрудничества Иван Иванов.Более 300 душанбинцев разных возрастов танцевали под мелодии вальсов 40-х годов прошлого столетия. Атмосферу создавала легендарная "полуторка" - автомобиль ГАЗ-АА, который предоставил для акции "Таджикфильм". А 201-я российская военная база угостила всех участников солдатской кашей с тушенкой, которую повара сварили тут же на военно-полевой кухне.Завершилась акция танцами разных стилей, которые были объединены темой грядущего Дня Победы.

https://ria.ru/20220505/dushanbe-1787055617.html

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душанбе, таджикистан, день победы, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)