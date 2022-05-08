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Крыму требуется более ста дополнительных вагонов для перевозки туристов - РИА Новости, 08.05.2022
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Туризм
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Крыму требуется более ста дополнительных вагонов для перевозки туристов
Крыму требуется более ста дополнительных вагонов для перевозки туристов - РИА Новости, 08.05.2022
Крыму требуется более ста дополнительных вагонов для перевозки туристов
Дополнительно более 100 вагонов необходимо направлять в Крым железнодорожным сообщением для перевозки туристов в период курортного сезона из-за... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T07:27
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туризм
россия
республика крым
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Дополнительно более 100 вагонов необходимо направлять в Крым железнодорожным сообщением для перевозки туристов в период курортного сезона из-за приостановленного авиасообщения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Он добавил, что правительство региона выстраивает логистические цепочки для каждого санатория и региона европейской части России с целью заместить отсутствующее на данный момент авиасообщение."Практически люди сейчас выбирают аэропорты, которые находятся ближе всего к Республике Крым, это Ставрополь и Минводы. В соответствии с этим выстраиваются логистические цепочки", - сказал глава республики.Кроме того, остается возможность приехать в Крым на собственном автомобиле или воспользовавшись автобусом, напомнил Аксенов.Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 13 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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россия, республика крым, новости - туризм
07:27 08.05.2022 (обновлено: 12:01 08.05.2022)
 
Крыму требуется более ста дополнительных вагонов для перевозки туристов

Сергей Аксенов: Крыму требуется более ста дополнительных вагонов для перевозки туристов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПроводник на вокзале в Севастополе
Проводник на вокзале в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Проводник на вокзале в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Дополнительно более 100 вагонов необходимо направлять в Крым железнодорожным сообщением для перевозки туристов в период курортного сезона из-за приостановленного авиасообщения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Мы сейчас сформировали потребность в дополнительных вагонах, более 100 вагонов подвижного состава только предварительно необходимо", - сказал РИА новости Аксенов.
Он добавил, что правительство региона выстраивает логистические цепочки для каждого санатория и региона европейской части России с целью заместить отсутствующее на данный момент авиасообщение.
"Практически люди сейчас выбирают аэропорты, которые находятся ближе всего к Республике Крым, это Ставрополь и Минводы. В соответствии с этим выстраиваются логистические цепочки", - сказал глава республики.
Кроме того, остается возможность приехать в Крым на собственном автомобиле или воспользовавшись автобусом, напомнил Аксенов.
Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 13 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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