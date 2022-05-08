https://ria.ru/20220508/vagony-1787462044.html

Крыму требуется более ста дополнительных вагонов для перевозки туристов

Крыму требуется более ста дополнительных вагонов для перевозки туристов - РИА Новости, 08.05.2022

Крыму требуется более ста дополнительных вагонов для перевозки туристов

Дополнительно более 100 вагонов необходимо направлять в Крым железнодорожным сообщением для перевозки туристов в период курортного сезона из-за... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T07:27

2022-05-08T07:27

2022-05-08T12:01

туризм

россия

республика крым

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Дополнительно более 100 вагонов необходимо направлять в Крым железнодорожным сообщением для перевозки туристов в период курортного сезона из-за приостановленного авиасообщения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Он добавил, что правительство региона выстраивает логистические цепочки для каждого санатория и региона европейской части России с целью заместить отсутствующее на данный момент авиасообщение."Практически люди сейчас выбирают аэропорты, которые находятся ближе всего к Республике Крым, это Ставрополь и Минводы. В соответствии с этим выстраиваются логистические цепочки", - сказал глава республики.Кроме того, остается возможность приехать в Крым на собственном автомобиле или воспользовавшись автобусом, напомнил Аксенов.Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 13 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://ria.ru/20220508/zagruzhennost-1787460051.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, республика крым, новости - туризм