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Пленный полковник призвал Киев пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт - РИА Новости, 08.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/ustupki-1787467802.html
Пленный полковник призвал Киев пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт
Пленный полковник призвал Киев пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт - РИА Новости, 08.05.2022
Пленный полковник призвал Киев пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт
Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков утверждает, что Украина могла бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T08:26
2022-05-08T09:44
специальная военная операция на украине
украина
россия
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков утверждает, что Украина могла бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт с Россией. Это следует из видеозаписи его показаний, которые записаны в одном из населенных пунктов ДНР.Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе."Я бы не хотел дальше воевать. По жизни... Я бы хотел ... мира, наверное", - говорит пленный украинский военный.По его мнению, конфликт возможно решить благодаря политическим решениям, а не военным путем, а для этого Украина должна пойти на уступки."Я бы не хотел, чтобы этот конфликт решался военным путем, этот конфликт нельзя решить военным путем... Сторона Украины могла бы пойти на уступки для прекращения этого конфликта", - уверен Кормянков.Среди таких уступок он назвал "режим без НАТО и гарантию о ненападении". "Это основные моменты, ключевые. Только гарантии с таких сторон, которые смогли бы это дело подтвердить и смогли бы…" - добавил он.Говоря о главном российском требовании - денацификации - Кормянков заявил, что нацизм не поддерживает, а нацистскую символику не воспринимает."Нацизм не поддерживаю, не являюсь его приспешником, каким-нибудь там человеком, который интересуется этим направлением. И этими вопросами должны заниматься на уровне государства, а не на уровне…" - ответил пленный украинский полковник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/tsvety-1787461447.html
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353
60
Пехотинец ВСУ: "Украина могла бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт"
Украина могла бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт, основные моменты - это режим без НАТО и гарантия о ненападении, заявил пленный начштаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков, дав показания в ДНР.
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украина, россия
08:26 08.05.2022 (обновлено: 09:44 08.05.2022)
 
Пленный полковник призвал Киев пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт

Пленный полковник ВСУ: Киев мог бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт с Россией

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков утверждает, что Украина могла бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт с Россией. Это следует из видеозаписи его показаний, которые записаны в одном из населенных пунктов ДНР.
Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе.
"Я бы не хотел дальше воевать. По жизни... Я бы хотел ... мира, наверное", - говорит пленный украинский военный.
По его мнению, конфликт возможно решить благодаря политическим решениям, а не военным путем, а для этого Украина должна пойти на уступки.
"Я бы не хотел, чтобы этот конфликт решался военным путем, этот конфликт нельзя решить военным путем... Сторона Украины могла бы пойти на уступки для прекращения этого конфликта", - уверен Кормянков.
Среди таких уступок он назвал "режим без НАТО и гарантию о ненападении". "Это основные моменты, ключевые. Только гарантии с таких сторон, которые смогли бы это дело подтвердить и смогли бы…" - добавил он.
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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Говоря о главном российском требовании - денацификации - Кормянков заявил, что нацизм не поддерживает, а нацистскую символику не воспринимает.
"Нацизм не поддерживаю, не являюсь его приспешником, каким-нибудь там человеком, который интересуется этим направлением. И этими вопросами должны заниматься на уровне государства, а не на уровне…" - ответил пленный украинский полковник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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