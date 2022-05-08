https://ria.ru/20220508/ustupki-1787467802.html

Пленный полковник призвал Киев пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт

Пленный полковник призвал Киев пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт - РИА Новости, 08.05.2022

Пленный полковник призвал Киев пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт

Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков утверждает, что Украина могла бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:26

2022-05-08T08:26

2022-05-08T09:44

специальная военная операция на украине

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787474192_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ec56985a4a4d3ec3ed7d9f3af5ec158.jpg

ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков утверждает, что Украина могла бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт с Россией. Это следует из видеозаписи его показаний, которые записаны в одном из населенных пунктов ДНР.Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе."Я бы не хотел дальше воевать. По жизни... Я бы хотел ... мира, наверное", - говорит пленный украинский военный.По его мнению, конфликт возможно решить благодаря политическим решениям, а не военным путем, а для этого Украина должна пойти на уступки."Я бы не хотел, чтобы этот конфликт решался военным путем, этот конфликт нельзя решить военным путем... Сторона Украины могла бы пойти на уступки для прекращения этого конфликта", - уверен Кормянков.Среди таких уступок он назвал "режим без НАТО и гарантию о ненападении". "Это основные моменты, ключевые. Только гарантии с таких сторон, которые смогли бы это дело подтвердить и смогли бы…" - добавил он.Говоря о главном российском требовании - денацификации - Кормянков заявил, что нацизм не поддерживает, а нацистскую символику не воспринимает."Нацизм не поддерживаю, не являюсь его приспешником, каким-нибудь там человеком, который интересуется этим направлением. И этими вопросами должны заниматься на уровне государства, а не на уровне…" - ответил пленный украинский полковник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/tsvety-1787461447.html

https://ria.ru/20220508/azov-1787465576.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пехотинец ВСУ: "Украина могла бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт" Украина могла бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт, основные моменты - это режим без НАТО и гарантия о ненападении, заявил пленный начштаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков, дав показания в ДНР. 2022-05-08T08:26 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия