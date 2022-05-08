https://ria.ru/20220508/uslugi-1787550969.html

Американским компаниям предписали завершить бухгалтерские услуги в России

Американским компаниям предписали завершить бухгалтерские услуги в России - РИА Новости, 08.05.2022

Американским компаниям предписали завершить бухгалтерские услуги в России

Американским компаниям предписано до 7 июля завершить предоставление бухгалтерских услуг в России, аудиторских — до 20 августа, свидетельствует генлицензия... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T20:04

2022-05-08T20:04

2022-05-08T21:24

экономика

россия

сша

министерство финансов сша

владимир путин

украина

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_0:0:5479:3082_1920x0_80_0_0_96e6eac594a84c0659a07564b084fa7d.jpg

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Американским компаниям предписано до 7 июля завершить предоставление бухгалтерских услуг в России, аудиторских — до 20 августа, свидетельствует генлицензия минфина.Как говорится в опубликованном документе, это касается операций, необходимых для прекращения экспорта, реэкспорта, продажи или поставки, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, указанных видов деятельности лицу, расположенному в России.Помимо аудиторских услуг, с 20 августа запрещены операции по составлению кредитного рейтинга.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.В ответ на российскую спецоперацию западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.

https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787061931.html

россия

сша

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, сша, министерство финансов сша, владимир путин, украина, москва