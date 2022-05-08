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Американским компаниям предписали завершить бухгалтерские услуги в России - РИА Новости, 08.05.2022
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Американским компаниям предписали завершить бухгалтерские услуги в России
Американским компаниям предписали завершить бухгалтерские услуги в России - РИА Новости, 08.05.2022
Американским компаниям предписали завершить бухгалтерские услуги в России
Американским компаниям предписано до 7 июля завершить предоставление бухгалтерских услуг в России, аудиторских — до 20 августа, свидетельствует генлицензия... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T20:04
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экономика
россия
сша
министерство финансов сша
владимир путин
украина
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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Американским компаниям предписано до 7 июля завершить предоставление бухгалтерских услуг в России, аудиторских — до 20 августа, свидетельствует генлицензия минфина.Как говорится в опубликованном документе, это касается операций, необходимых для прекращения экспорта, реэкспорта, продажи или поставки, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, указанных видов деятельности лицу, расположенному в России.Помимо аудиторских услуг, с 20 августа запрещены операции по составлению кредитного рейтинга.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.В ответ на российскую спецоперацию западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
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экономика, россия, сша, министерство финансов сша, владимир путин, украина, москва
20:04 08.05.2022 (обновлено: 21:24 08.05.2022)
 
Американским компаниям предписали завершить бухгалтерские услуги в России

Американским компаниям предписано до 7 июля завершить бухгалтерские услуги в России

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Американским компаниям предписано до 7 июля завершить предоставление бухгалтерских услуг в России, аудиторских — до 20 августа, свидетельствует генлицензия минфина.
Как говорится в опубликованном документе, это касается операций, необходимых для прекращения экспорта, реэкспорта, продажи или поставки, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, указанных видов деятельности лицу, расположенному в России.
Помимо аудиторских услуг, с 20 августа запрещены операции по составлению кредитного рейтинга.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.
В ответ на российскую спецоперацию западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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США разрешили операции с попавшими под санкции дочками Сбербанка до 12 июля
 
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