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В пострадавших от пожаров субъектах работают комиссии по оценке ущерба - РИА Новости, 08.05.2022
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В пострадавших от пожаров субъектах работают комиссии по оценке ущерба
В пострадавших от пожаров субъектах работают комиссии по оценке ущерба - РИА Новости, 08.05.2022
В пострадавших от пожаров субъектах работают комиссии по оценке ущерба
Комиссии по оценке ущерба начали работать во всех пострадавших от пожаров субъектах, уже начинают предоставляться необходимые выплаты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T21:26
2022-05-08T21:46
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
красноярск
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Комиссии по оценке ущерба начали работать во всех пострадавших от пожаров субъектах, уже начинают предоставляться необходимые выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В настоящее время во всех пострадавших субъектах начали работать комиссии по оценке ущерба. Пострадавшие уже начинают получать необходимые им выплаты", - сказал собеседник агентства.Дополняется, что в данный момент проводится работа по восстановлению энергоснабжения населенных пунктов, для граждан организованы пункты временного размещения и сбора гуманитарной помощи.Кроме того, врио главы МЧС РФ Александр Чуприян отметил, что основной задачей ведомства является "оценка сложившейся обстановки и подготовка предложений по оказанию помощи пострадавшему населению". В воскресенье Чуприян провел в Красноярске заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором участники обсудили вопросы оперативной обстановки на территориях субъектов, пострадавших от пожаров."Участниками также было отмечено, что несмотря на складывающуюся обстановку, все службы, в особенности местные гарнизоны пожарной охраны сработали достаточно оперативно, чтобы вывести людей из опасных зон и ликвидировать пожары. Минимизации негативных последствий также способствовала и своевременно задействованная система оповещения населения", - добавили в ведомстве.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, красноярск
21:26 08.05.2022 (обновлено: 21:46 08.05.2022)
 
В пострадавших от пожаров субъектах работают комиссии по оценке ущерба

МЧС: во всех пострадавших от пожаров субъектах работают комиссии по оценке ущерба

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Комиссии по оценке ущерба начали работать во всех пострадавших от пожаров субъектах, уже начинают предоставляться необходимые выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В настоящее время во всех пострадавших субъектах начали работать комиссии по оценке ущерба. Пострадавшие уже начинают получать необходимые им выплаты", - сказал собеседник агентства.
Дополняется, что в данный момент проводится работа по восстановлению энергоснабжения населенных пунктов, для граждан организованы пункты временного размещения и сбора гуманитарной помощи.
Кроме того, врио главы МЧС РФ Александр Чуприян отметил, что основной задачей ведомства является "оценка сложившейся обстановки и подготовка предложений по оказанию помощи пострадавшему населению". В воскресенье Чуприян провел в Красноярске заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором участники обсудили вопросы оперативной обстановки на территориях субъектов, пострадавших от пожаров.
"Участниками также было отмечено, что несмотря на складывающуюся обстановку, все службы, в особенности местные гарнизоны пожарной охраны сработали достаточно оперативно, чтобы вывести людей из опасных зон и ликвидировать пожары. Минимизации негативных последствий также способствовала и своевременно задействованная система оповещения населения", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ЧуприянКрасноярск
 
 
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