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Артиллерия и ракетные войска уничтожили 56 пунктов управления ВСУ
Артиллерия и ракетные войска уничтожили 56 пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 08.05.2022
Артиллерия и ракетные войска уничтожили 56 пунктов управления ВСУ
Артиллерией и ракетными войсками РФ уничтожены 56 пунктов управления украинских войск, 32 позиции артиллерии, 415 районов скопления живой силы и техники... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:55
2022-05-08T10:55
2022-05-08T10:55
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
зрк с-300
россия
украина
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Артиллерией и ракетными войсками РФ уничтожены 56 пунктов управления украинских войск, 32 позиции артиллерии, 415 районов скопления живой силы и техники противника, а также две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области", - заявил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), зрк с-300, россия, украина
Артиллерия и ракетные войска уничтожили 56 пунктов управления ВСУ
Минобороны: артиллерия и ракетные войска уничтожили 56 пунктов управления ВСУ