https://ria.ru/20220508/upravlenie-1787482883.html

Артиллерия и ракетные войска уничтожили 56 пунктов управления ВСУ

Артиллерия и ракетные войска уничтожили 56 пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 08.05.2022

Артиллерия и ракетные войска уничтожили 56 пунктов управления ВСУ

Артиллерией и ракетными войсками РФ уничтожены 56 пунктов управления украинских войск, 32 позиции артиллерии, 415 районов скопления живой силы и техники... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T10:55

2022-05-08T10:55

2022-05-08T10:55

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

зрк с-300

россия

украина

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Артиллерией и ракетными войсками РФ уничтожены 56 пунктов управления украинских войск, 32 позиции артиллерии, 415 районов скопления живой силы и техники противника, а также две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области", - заявил он.

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), зрк с-300, россия, украина