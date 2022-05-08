https://ria.ru/20220508/ulitsa-1787472451.html

В Петрозаводске появилась улица Защитников Донбасса

В Петрозаводске появилась улица Защитников Донбасса - РИА Новости, 08.05.2022

В Петрозаводске появилась улица Защитников Донбасса

В столице Карелии Петрозаводске улицу назвали в честь защитников Донбасса, об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T09:23

2022-05-08T09:23

2022-05-08T09:23

специальная военная операция на украине

общество

донбасс

артур парфенчиков

республика карелия

петрозаводск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. В столице Карелии Петрозаводске улицу назвали в честь защитников Донбасса, об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков."С предложением назвать в честь защитников Донбасса улицу я обратился к депутатам Петросовета в конце марта. И сегодня мэр карельской столицы Владимир Любарский подписал соответствующее постановление", - написал в своём Telegram-канале Артур Парфенчиков.Он добавил, что место для улицы Защитников Донбасса выбрали на Древлянке, от Оборонной до Хейкконена."Это наша дань уважения и поддержки всем, кто сегодня исполняет там свой воинский долг, защищая мир от нацизма. И, конечно, это память о наших земляках, ребятах, которые отдали жизнь за свободу Донбасса", - сказал Парфенчиков.

https://ria.ru/20220506/tolyatti-1787257048.html

донбасс

республика карелия

петрозаводск

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Влада Копылова

общество, донбасс, артур парфенчиков, республика карелия, петрозаводск