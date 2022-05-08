https://ria.ru/20220508/ukraina-1787547190.html

В США заявили о бесполезности передаваемой Украине военной техники

В США заявили о бесполезности передаваемой Украине военной техники - РИА Новости, 08.05.2022

В США заявили о бесполезности передаваемой Украине военной техники

Украинская армия не может обслуживать и ремонтировать переданную США военную технику, из-за чего она будет бесполезна, заявил в колонке для RT бывший офицер... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T19:27

2022-05-08T19:27

2022-05-08T19:27

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

нато

джо байден

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Украинская армия не может обслуживать и ремонтировать переданную США военную технику, из-за чего она будет бесполезна, заявил в колонке для RT бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.Автор обратился к недавнему решению президента США Джо Байдена передать Украине военную помощь на 33 миллиарда долларов. ВСУ должны получить тяжелое вооружение — в частности, гаубицы и бронемашины. Он напомнил о высказывании американского генерала Омара Брэдли. Военачальник утверждал, что о стратегии говорят любители, профессионалы же говорят о логистике."Каждая единица тяжелой техники, которую украинские военные собираются получить, <…> связана с негласной, но критической реальностью вопроса технического обслуживания и устойчивости", — написал экс-офицер.Разведчик пояснил, что в случае поломки украинцы не смогут пользоваться американским оружием, и рассказал о слабых сторонах одного из передаваемых ВСУ видов вооружения — 155-миллиметровой буксируемой гаубицы M777.По словам Риттера, M177 была легче предшественницы M198, из-за чего она отличалась нестабильностью при стрельбе и слишком быстро изнашивалась в боевых условиях. Боевая эффективность M177 снижалась уже на четвертый день применения, а подразделения становилось полностью неэффективным в бою в течение недели. Чтобы исправить эту ситуацию американская армия усилила техобслуживание на местах, что требовало высокую квалификацию персонала и качественную логистику. В случае с ВСУ гаубицы очень быстро потеряют эффективность и станут неремонтнопригодны, предупредил офицер.Впрочем, на одной лишь M777 проблемы не закончатся. Те же трудности ждут ВСУ и с бронемашинами — американскими M133 и немецкими "Гепардами". При этом автор подчеркнул, что это оружие устарело, изношено и гарантированно выйдет из строя вскоре после вступления в бой."С такими друзьями (как страны НАТО. — Прим.Ред.) враги не нужны", — подытожил Риттер.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.В ответ на российскую спецоперацию западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей. Также Запад начал поставки военной техники Киеву.

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787520244.html

https://ria.ru/20220507/utechki-1787444896.html

https://ria.ru/20220506/pozitsii-1787322703.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, нато, джо байден