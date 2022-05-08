https://ria.ru/20220508/ukraina-1787520244.html

Американец возмутился сбором денег на помощь Украине без спроса

Американец возмутился сбором денег на помощь Украине без спроса - РИА Новости, 08.05.2022

Американец возмутился сбором денег на помощь Украине без спроса

Посетителя кафе в городе Далласе штата Техас неприятно удивило включение в счет сбора в размере одного доллара на поддержку Украины. Видео опубликовал телеканал РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T15:36

2022-05-08T15:36

2022-05-08T15:58

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Посетителя кафе в городе Далласе штата Техас неприятно удивило включение в счет сбора в размере одного доллара на поддержку Украины. Видео опубликовал телеканал RT.В ролике Кристофер Габриэль перечитывает список того, за что ему нужно заплатить. Американец отметил, что согласен со всеми пунктами, однако не припоминает, чтобы он жертвовал деньги "для Украины"."Не хитри, Украина! Как ты оказалась в моем счете без всякого спроса? Почему я должен доллар Украине? Я с этим не согласен", — возмутился мужчина.Ранее лидер болгарской партии "Есть такой народ" Слави Трифонов назвал инициативу премьер-министра по сбору средств для вооружения Украины "чудовищной глупостью". По его словам, деньги надо жертвовать для спасения человеческих жизней, но не на закупку оружия — этим должно заниматься государство, а не обычные люди.

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787476770.html

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Станислав Ванд

в мире, украина, сша, техас