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Американец возмутился сбором денег на помощь Украине без спроса - РИА Новости, 08.05.2022
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Американец возмутился сбором денег на помощь Украине без спроса
Американец возмутился сбором денег на помощь Украине без спроса - РИА Новости, 08.05.2022
Американец возмутился сбором денег на помощь Украине без спроса
Посетителя кафе в городе Далласе штата Техас неприятно удивило включение в счет сбора в размере одного доллара на поддержку Украины. Видео опубликовал телеканал РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T15:36
2022-05-08T15:58
в мире
украина
сша
техас
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Посетителя кафе в городе Далласе штата Техас неприятно удивило включение в счет сбора в размере одного доллара на поддержку Украины. Видео опубликовал телеканал RT.В ролике Кристофер Габриэль перечитывает список того, за что ему нужно заплатить. Американец отметил, что согласен со всеми пунктами, однако не припоминает, чтобы он жертвовал деньги "для Украины"."Не хитри, Украина! Как ты оказалась в моем счете без всякого спроса? Почему я должен доллар Украине? Я с этим не согласен", — возмутился мужчина.Ранее лидер болгарской партии "Есть такой народ" Слави Трифонов назвал инициативу премьер-министра по сбору средств для вооружения Украины "чудовищной глупостью". По его словам, деньги надо жертвовать для спасения человеческих жизней, но не на закупку оружия — этим должно заниматься государство, а не обычные люди.
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в мире, украина, сша, техас
15:36 08.05.2022 (обновлено: 15:58 08.05.2022)
 
Американец возмутился сбором денег на помощь Украине без спроса

Посетитель ресторана в Техасе возмутился сбором денег на помощь Украине без его согласия

© Depositphotos / kikovic Люди в кафе. Архивное фото
Люди в кафе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Depositphotos / kikovic
Люди в кафе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Посетителя кафе в городе Далласе штата Техас неприятно удивило включение в счет сбора в размере одного доллара на поддержку Украины. Видео опубликовал телеканал RT.
В ролике Кристофер Габриэль перечитывает список того, за что ему нужно заплатить. Американец отметил, что согласен со всеми пунктами, однако не припоминает, чтобы он жертвовал деньги "для Украины".
"Не хитри, Украина! Как ты оказалась в моем счете без всякого спроса? Почему я должен доллар Украине? Я с этим не согласен", — возмутился мужчина.
Ранее лидер болгарской партии "Есть такой народ" Слави Трифонов назвал инициативу премьер-министра по сбору средств для вооружения Украины "чудовищной глупостью". По его словам, деньги надо жертвовать для спасения человеческих жизней, но не на закупку оружия — этим должно заниматься государство, а не обычные люди.
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