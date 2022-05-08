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Источник сообщил о возможных диверсиях в Харьковской области - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787508143.html
Источник сообщил о возможных диверсиях в Харьковской области
Источник сообщил о возможных диверсиях в Харьковской области - РИА Новости, 08.05.2022
Источник сообщил о возможных диверсиях в Харьковской области
В районе Волчанска возможна активизация диверсионных групп украинских националистов, идет работа по их выявлению и нейтрализации, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T13:56
2022-05-08T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 8 мая - РИА Новости. В районе Волчанска возможна активизация диверсионных групп украинских националистов, идет работа по их выявлению и нейтрализации, сообщил РИА Новости источник в военно-гражданской администрации освобождённых территорий Харьковской области."По оперативной информации, целью противника является проведение терактов для срыва праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы", - сказал собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787481757.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
13:56 08.05.2022 (обновлено: 14:32 08.05.2022)
 
Источник сообщил о возможных диверсиях в Харьковской области

Источник сообщил о возможной активизации украинских диверсантов у Волчанска

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ общаются с пожилой жительницей одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ общаются с пожилой жительницей одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ общаются с пожилой жительницей одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 8 мая - РИА Новости. В районе Волчанска возможна активизация диверсионных групп украинских националистов, идет работа по их выявлению и нейтрализации, сообщил РИА Новости источник в военно-гражданской администрации освобождённых территорий Харьковской области.
"По оперативной информации, целью противника является проведение терактов для срыва праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы", - сказал собеседник агентства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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