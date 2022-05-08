https://ria.ru/20220508/ukraina-1787508143.html

Источник сообщил о возможных диверсиях в Харьковской области

Источник сообщил о возможных диверсиях в Харьковской области - РИА Новости, 08.05.2022

Источник сообщил о возможных диверсиях в Харьковской области

В районе Волчанска возможна активизация диверсионных групп украинских националистов, идет работа по их выявлению и нейтрализации, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T13:56

2022-05-08T13:56

2022-05-08T14:32

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 8 мая - РИА Новости. В районе Волчанска возможна активизация диверсионных групп украинских националистов, идет работа по их выявлению и нейтрализации, сообщил РИА Новости источник в военно-гражданской администрации освобождённых территорий Харьковской области."По оперативной информации, целью противника является проведение терактов для срыва праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы", - сказал собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787481757.html

https://ria.ru/20220505/ukraina-1787024361.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс