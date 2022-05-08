https://ria.ru/20220508/ukraina-1787496041.html

Пленный офицер ВСУ рассказал о плохом снабжении украинских военных

Пленный офицер ВСУ рассказал о плохом снабжении украинских военных - РИА Новости, 08.05.2022

Пленный офицер ВСУ рассказал о плохом снабжении украинских военных

У иностранных инструкторов, руководивших подготовкой нацподразделений, снабжение было лучше, чем у украинских войск, следует из показаний пленного командира... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T12:27

2022-05-08T12:27

2022-05-08T12:28

специальная военная операция на украине

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донбасс

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. У иностранных инструкторов, руководивших подготовкой нацподразделений, снабжение было лучше, чем у украинских войск, следует из показаний пленного командира 36-й бригады морской пехоты полковника Владимира Баранюка.Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе."Я просто видел занятия, которые проводил, конкретно если брать, батальон Азов (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело - ред.), проводил военный медик. Он был иностранец какой-то, скорее всего, американец, у него был рюкзак, групповой рюкзак, по медицинской подготовке... Это рюкзак, который позволяет, например, оказывать помощь как минимум двум отделениям", - приводит показания Баранюка телеканал Россия 1.По его словам, подобных рюкзаков никогда не видел ни он сам, ни кто-либо в украинской армии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787477803.html

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787465896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс