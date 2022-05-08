https://ria.ru/20220508/ukraina-1787488902.html

СК изучит данные о том, что Киев готовит провокацию на западе Украины

СК изучит данные о том, что Киев готовит провокацию на западе Украины - РИА Новости, 08.05.2022

СК изучит данные о том, что Киев готовит провокацию на западе Украины

Следственный комитет России изучит данные о том, что Киев планирует 8 мая удары ракетами "Точка-У" на западе Украины для обвинения ВС РФ, сообщается в... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T11:47

2022-05-08T11:47

2022-05-08T11:47

специальная военная операция на украине

в мире

михаил мизинцев

россия

украина

волынская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следственный комитет России изучит данные о том, что Киев планирует 8 мая удары ракетами "Точка-У" на западе Украины для обвинения ВС РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства.В субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевский режим планирует 8 мая выполнить удары ракетами "Точка-У" в Львовской и Волынской областях Украины для обвинения ВС РФ в неизбирательных ударах."СК России в рамках расследуемых уголовных дел изучит информацию о готовящихся киевским режимом провокациях в западных районах Украины", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи запросят в Минобороны озвученные данные и зафиксируют этот факт в рамках расследуемых уголовных дел.

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787479600.html

https://ria.ru/20220508/provokatsiya-1787476673.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил мизинцев, россия, украина, волынская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф