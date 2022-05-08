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СК изучит данные о том, что Киев готовит провокацию на западе Украины - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787488902.html
СК изучит данные о том, что Киев готовит провокацию на западе Украины
СК изучит данные о том, что Киев готовит провокацию на западе Украины - РИА Новости, 08.05.2022
СК изучит данные о том, что Киев готовит провокацию на западе Украины
Следственный комитет России изучит данные о том, что Киев планирует 8 мая удары ракетами "Точка-У" на западе Украины для обвинения ВС РФ, сообщается в... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:47
2022-05-08T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
михаил мизинцев
россия
украина
волынская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следственный комитет России изучит данные о том, что Киев планирует 8 мая удары ракетами "Точка-У" на западе Украины для обвинения ВС РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства.В субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевский режим планирует 8 мая выполнить удары ракетами "Точка-У" в Львовской и Волынской областях Украины для обвинения ВС РФ в неизбирательных ударах."СК России в рамках расследуемых уголовных дел изучит информацию о готовящихся киевским режимом провокациях в западных районах Украины", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи запросят в Минобороны озвученные данные и зафиксируют этот факт в рамках расследуемых уголовных дел.
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787479600.html
https://ria.ru/20220508/provokatsiya-1787476673.html
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в мире, михаил мизинцев, россия, украина, волынская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф
11:47 08.05.2022
 
СК изучит данные о том, что Киев готовит провокацию на западе Украины

СК изучит данные о том, что Киев готовит провокацию на западе Украины для обвинения России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следственный комитет России изучит данные о том, что Киев планирует 8 мая удары ракетами "Точка-У" на западе Украины для обвинения ВС РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевский режим планирует 8 мая выполнить удары ракетами "Точка-У" в Львовской и Волынской областях Украины для обвинения ВС РФ в неизбирательных ударах.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
10:33Специальная военная операция на Украине
СК изучит данные о минировании украинскими боевиками плотины ТЭС в ДНР
"СК России в рамках расследуемых уголовных дел изучит информацию о готовящихся киевским режимом провокациях в западных районах Украины", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи запросят в Минобороны озвученные данные и зафиксируют этот факт в рамках расследуемых уголовных дел.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил МизинцевРоссияУкраинаВолынская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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