https://ria.ru/20220508/ukraina-1787488902.html
СК изучит данные о том, что Киев готовит провокацию на западе Украины
СК изучит данные о том, что Киев готовит провокацию на западе Украины - РИА Новости, 08.05.2022
СК изучит данные о том, что Киев готовит провокацию на западе Украины
Следственный комитет России изучит данные о том, что Киев планирует 8 мая удары ракетами "Точка-У" на западе Украины для обвинения ВС РФ, сообщается в... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:47
2022-05-08T11:47
2022-05-08T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
михаил мизинцев
россия
украина
волынская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следственный комитет России изучит данные о том, что Киев планирует 8 мая удары ракетами "Точка-У" на западе Украины для обвинения ВС РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства.В субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевский режим планирует 8 мая выполнить удары ракетами "Точка-У" в Львовской и Волынской областях Украины для обвинения ВС РФ в неизбирательных ударах."СК России в рамках расследуемых уголовных дел изучит информацию о готовящихся киевским режимом провокациях в западных районах Украины", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи запросят в Минобороны озвученные данные и зафиксируют этот факт в рамках расследуемых уголовных дел.
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787479600.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил мизинцев, россия, украина, волынская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф
СК изучит данные о том, что Киев готовит провокацию на западе Украины
СК изучит данные о том, что Киев готовит провокацию на западе Украины для обвинения России