https://ria.ru/20220508/ukraina-1787483473.html

Российская авиация уничтожила до 420 националистов

Российская авиация уничтожила до 420 националистов - РИА Новости, 08.05.2022

Российская авиация уничтожила до 420 националистов

Российская авиация поразила 130 военных объектов Украины, уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники, заявил в воскресенье... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T11:00

2022-05-08T11:00

2022-05-08T12:31

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская авиация поразила 130 военных объектов Украины, уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 130 военных объектов Украины", - сказал Конашенков.Он рассказал, что среди пораженных объектов три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмут и Краснополье."В результате ударов уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники", - уточнил Конашенков.

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787481757.html

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Минобороны РФ об уничтожении корвета ВМС Украины в районе Одессы Брифинг Минобороны РФ 08.05 утро: — ВКС в течение ночи уничтожили командный пункт украинской механизированной бригады в Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» в районе населенного пункта Арциз; — в районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241; — авиацией поражены 130 военных объектов Украины, до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники; — ночью над островом Змеиный уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины; — в районе Одессы сбит беспилотник «Байрактар-ТБ2». 2022-05-08T11:00 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия