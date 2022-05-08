https://ria.ru/20220508/ukraina-1787483473.html
Российская авиация уничтожила до 420 националистов
Российская авиация уничтожила до 420 националистов - РИА Новости, 08.05.2022
Российская авиация уничтожила до 420 националистов
Российская авиация поразила 130 военных объектов Украины, уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники, заявил в воскресенье... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:00
2022-05-08T11:00
2022-05-08T12:31
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская авиация поразила 130 военных объектов Украины, уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 130 военных объектов Украины", - сказал Конашенков.Он рассказал, что среди пораженных объектов три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмут и Краснополье."В результате ударов уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники", - уточнил Конашенков.
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787481757.html
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Минобороны РФ об уничтожении корвета ВМС Украины в районе Одессы
Брифинг Минобороны РФ 08.05 утро:
— ВКС в течение ночи уничтожили командный пункт украинской механизированной бригады в Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» в районе населенного пункта Арциз;
— в районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241;
— авиацией поражены 130 военных объектов Украины, до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники;
— ночью над островом Змеиный уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины;
— в районе Одессы сбит беспилотник «Байрактар-ТБ2».
2022-05-08T11:00
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PT2M06S
РИА Новости
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в мире, украина, россия
11:00 08.05.2022 (обновлено: 12:31 08.05.2022)
Российская авиация уничтожила до 420 националистов
Минобороны: российская авиация уничтожила до 420 националистов и 55 единиц военной техники
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская авиация поразила 130 военных объектов Украины, уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 130 военных объектов Украины", - сказал Конашенков.
Он рассказал, что среди пораженных объектов три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмут и Краснополье.
"В результате ударов уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники", - уточнил Конашенков.