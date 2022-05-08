https://ria.ru/20220508/ukraina-1787481757.html
ВКС уничтожили командный пункт в Харьковской области
ВКС уничтожили командный пункт в Харьковской области - РИА Новости, 08.05.2022
ВКС уничтожили командный пункт в Харьковской области
Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила командный пункт механизированной бригады в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:46
2022-05-08T10:46
2022-05-08T10:55
специальная военная операция на украине
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войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила командный пункт механизированной бригады в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пяьтихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома "Червоноглинское" в районе населенного пункта Арциз", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, войска воздушно-космической обороны
10:46 08.05.2022 (обновлено: 10:55 08.05.2022)
ВКС уничтожили командный пункт в Харьковской области
Минобороны: ВКС уничтожили командный пункт в Харьковской области