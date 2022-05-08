https://ria.ru/20220508/ukraina-1787481757.html

ВКС уничтожили командный пункт в Харьковской области

ВКС уничтожили командный пункт в Харьковской области - РИА Новости, 08.05.2022

ВКС уничтожили командный пункт в Харьковской области

Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила командный пункт механизированной бригады в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T10:46

2022-05-08T10:46

2022-05-08T10:55

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харьковская область

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила командный пункт механизированной бригады в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пяьтихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома "Червоноглинское" в районе населенного пункта Арциз", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220508/upravlenie-1787482883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, харьковская область, войска воздушно-космической обороны