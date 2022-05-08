Рейтинг@Mail.ru
ВКС уничтожили командный пункт в Харьковской области - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787481757.html
ВКС уничтожили командный пункт в Харьковской области
ВКС уничтожили командный пункт в Харьковской области - РИА Новости, 08.05.2022
ВКС уничтожили командный пункт в Харьковской области
Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила командный пункт механизированной бригады в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:46
2022-05-08T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
войска воздушно-космической обороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786027219_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2884b5a291b4af3738d2a9ce48fcbda5.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила командный пункт механизированной бригады в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пяьтихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома "Червоноглинское" в районе населенного пункта Арциз", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220508/upravlenie-1787482883.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786027219_427:0:1867:1080_1920x0_80_0_0_406627a8fcc5210e16b0ed2d03b6c830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, харьковская область, войска воздушно-космической обороны
10:46 08.05.2022 (обновлено: 10:55 08.05.2022)
 
ВКС уничтожили командный пункт в Харьковской области

Минобороны: ВКС уничтожили командный пункт в Харьковской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером"
Нанесение удара Искандером - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Нанесение удара "Искандером". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила командный пункт механизированной бригады в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пяьтихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома "Червоноглинское" в районе населенного пункта Арциз", - сказали в ведомстве.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
10:55Специальная военная операция на Украине
Артиллерия и ракетные войска уничтожили 56 пунктов управления ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьВойска воздушно-космической обороны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала