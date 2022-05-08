https://ria.ru/20220508/ukraina-1787481617.html

Российская ПВО уничтожила над Змеиным два украинских самолета

Российская ПВО уничтожила над Змеиным два украинских самолета - РИА Новости, 08.05.2022

Российская ПВО уничтожила над Змеиным два украинских самолета

Российские средства ПВО минувшей ночью над островом Змеиный уничтожили еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24, а также в районе Одессы... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T10:44

2022-05-08T10:44

2022-05-08T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

украина

военно-морские силы украины

су-24

ми-24

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627168_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4e9b15a64aea9709ef56997e68e41171.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО минувшей ночью над островом Змеиный уничтожили еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24, а также в районе Одессы сбили беспилотник "Байрактар-ТБ2", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи над островом Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также в районе города Одессы сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье."Всего же за сутки в данном районе уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, в том числе три с десантом на борту, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2" и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины", - добавил он.

https://ria.ru/20220508/odessa-1787481139.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, украина, военно-морские силы украины, су-24, ми-24