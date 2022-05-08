https://ria.ru/20220508/ukraina-1787481617.html
Российская ПВО уничтожила над Змеиным два украинских самолета
Российская ПВО уничтожила над Змеиным два украинских самолета - РИА Новости, 08.05.2022
Российская ПВО уничтожила над Змеиным два украинских самолета
Российские средства ПВО минувшей ночью над островом Змеиный уничтожили еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24, а также в районе Одессы... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:44
2022-05-08T10:44
2022-05-08T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
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военно-морские силы украины
су-24
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО минувшей ночью над островом Змеиный уничтожили еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24, а также в районе Одессы сбили беспилотник "Байрактар-ТБ2", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи над островом Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также в районе города Одессы сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье."Всего же за сутки в данном районе уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, в том числе три с десантом на борту, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2" и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины", - добавил он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, одесса, украина, военно-морские силы украины, су-24, ми-24
10:44 08.05.2022 (обновлено: 10:52 08.05.2022)
Российская ПВО уничтожила над Змеиным два украинских самолета
Минобороны: ПВО за ночь уничтожила над Змеиным два украинских Су-24 и один Ми-24