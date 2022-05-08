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СК изучит данные о минировании украинскими боевиками плотины ТЭС в ДНР - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787479600.html
СК изучит данные о минировании украинскими боевиками плотины ТЭС в ДНР
СК изучит данные о минировании украинскими боевиками плотины ТЭС в ДНР - РИА Новости, 08.05.2022
СК изучит данные о минировании украинскими боевиками плотины ТЭС в ДНР
Следственный комитет России изучит данные Минобороны РФ о том, что украинские боевики заминировали плотину ТЭС в ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:33
2022-05-08T10:33
специальная военная операция на украине
михаил мизинцев
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следственный комитет России изучит данные Минобороны РФ о том, что украинские боевики заминировали плотину ТЭС в ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.В субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские вооруженные формирования заминировали плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в ДНР."Следственный комитет России запросит в министерстве обороны РФ сведения о заминировании украинскими вооруженными формированиями плотины водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в ДНР", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в случае реализации этого "сценария" в зоне возможного затопления окажутся более десяти населенных пунктов, в которых проживают около семи тысяч человек."Следственный комитет России во взаимодействии с министерством обороны РФ изучит имеющиеся сведения с целью установления лиц, причастных к организации особо тяжкого преступления, и последующего привлечения их к установленной законом ответственности", - добавляется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/provokatsiya-1787476673.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220507/rassledovanie-1787426080.html
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михаил мизинцев, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, в мире
10:33 08.05.2022
 
СК изучит данные о минировании украинскими боевиками плотины ТЭС в ДНР

СК изучит данные Минобороны о том, что украинские боевики заминировали плотину ТЭС в ДНР

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следственный комитет России изучит данные Минобороны РФ о том, что украинские боевики заминировали плотину ТЭС в ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские вооруженные формирования заминировали плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в ДНР.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
10:03
СК изучит данные об украинских боевиках, переодетых в форму ВС России
"Следственный комитет России запросит в министерстве обороны РФ сведения о заминировании украинскими вооруженными формированиями плотины водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в ДНР", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в случае реализации этого "сценария" в зоне возможного затопления окажутся более десяти населенных пунктов, в которых проживают около семи тысяч человек.
"Следственный комитет России во взаимодействии с министерством обороны РФ изучит имеющиеся сведения с целью установления лиц, причастных к организации особо тяжкого преступления, и последующего привлечения их к установленной законом ответственности", - добавляется в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 19:17В России
СК РФ установил причастность командиров ВСУ к новым преступлениям
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил МизинцевВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВ мире
 
 
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