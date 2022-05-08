СК изучит данные о минировании украинскими боевиками плотины ТЭС в ДНР
СК изучит данные Минобороны о том, что украинские боевики заминировали плотину ТЭС в ДНР
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следственный комитет России изучит данные Минобороны РФ о том, что украинские боевики заминировали плотину ТЭС в ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские вооруженные формирования заминировали плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в ДНР.
"Следственный комитет России запросит в министерстве обороны РФ сведения о заминировании украинскими вооруженными формированиями плотины водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в ДНР", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в случае реализации этого "сценария" в зоне возможного затопления окажутся более десяти населенных пунктов, в которых проживают около семи тысяч человек.
"Следственный комитет России во взаимодействии с министерством обороны РФ изучит имеющиеся сведения с целью установления лиц, причастных к организации особо тяжкого преступления, и последующего привлечения их к установленной законом ответственности", - добавляется в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.