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Пленный украинский военный рассказал, что Киев их бросил - РИА Новости, 08.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787477803.html
Пленный украинский военный рассказал, что Киев их бросил
Пленный украинский военный рассказал, что Киев их бросил - РИА Новости, 08.05.2022
Пленный украинский военный рассказал, что Киев их бросил
Украинское командование бросает своих солдат "как мясо", сообщил сдавшийся в плен военный в видео, опубликованном Минобороны РФ. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:14
2022-05-08T11:49
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Украинское командование бросает своих солдат "как мясо", сообщил сдавшийся в плен военный в видео, опубликованном Минобороны РФ."Вообще ненавижу их - кинули как мясо", - сказал военнопленный.Он подчеркнул, что российские военные относятся к украинским пленным "по-человечески".Другой украинский военный рассказал, что их командование оставило во время боя. "Нас просто, получается, бросили. Там дорога в лесу, мы возле дороги - справа от дороги и слева от дороги. Во время боя заметил, что справа перестал работать наш пулемёт. А сержант, который нами там командовал..., перебежал туда, приходит, говорит, там уже никого нету. Получается, они отошли без ведома, нас никто не предупредил, получается, они нас бросили", - сообщил украинский военный.Он отметил нормальное отношение к пленным со стороны ВС РФ.
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787465896.html
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"Кинули как мясо" – сдавшиеся в плен украинские военные о своем командовании
Сдавшийся в плен украинский военный о своем командовании: ненавижу их - бросили как мясо
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в мире, вооруженные силы рф, украина
10:14 08.05.2022 (обновлено: 11:49 08.05.2022)
 
Пленный украинский военный рассказал, что Киев их бросил

Минобороны: пленный украинский военный рассказал, что их бросили "как мясо"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Украинское командование бросает своих солдат "как мясо", сообщил сдавшийся в плен военный в видео, опубликованном Минобороны РФ.
"Вообще ненавижу их - кинули как мясо", - сказал военнопленный.
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Он подчеркнул, что российские военные относятся к украинским пленным "по-человечески".
Другой украинский военный рассказал, что их командование оставило во время боя. "Нас просто, получается, бросили. Там дорога в лесу, мы возле дороги - справа от дороги и слева от дороги. Во время боя заметил, что справа перестал работать наш пулемёт. А сержант, который нами там командовал..., перебежал туда, приходит, говорит, там уже никого нету. Получается, они отошли без ведома, нас никто не предупредил, получается, они нас бросили", - сообщил украинский военный.
Он отметил нормальное отношение к пленным со стороны ВС РФ.
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