https://ria.ru/20220508/ukraina-1787477803.html

Пленный украинский военный рассказал, что Киев их бросил

Пленный украинский военный рассказал, что Киев их бросил - РИА Новости, 08.05.2022

Пленный украинский военный рассказал, что Киев их бросил

Украинское командование бросает своих солдат "как мясо", сообщил сдавшийся в плен военный в видео, опубликованном Минобороны РФ. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T10:14

2022-05-08T10:14

2022-05-08T11:49

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Украинское командование бросает своих солдат "как мясо", сообщил сдавшийся в плен военный в видео, опубликованном Минобороны РФ."Вообще ненавижу их - кинули как мясо", - сказал военнопленный.Он подчеркнул, что российские военные относятся к украинским пленным "по-человечески".Другой украинский военный рассказал, что их командование оставило во время боя. "Нас просто, получается, бросили. Там дорога в лесу, мы возле дороги - справа от дороги и слева от дороги. Во время боя заметил, что справа перестал работать наш пулемёт. А сержант, который нами там командовал..., перебежал туда, приходит, говорит, там уже никого нету. Получается, они отошли без ведома, нас никто не предупредил, получается, они нас бросили", - сообщил украинский военный.Он отметил нормальное отношение к пленным со стороны ВС РФ.

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787465896.html

https://ria.ru/20220508/plennye-1787467237.html

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"Кинули как мясо" – сдавшиеся в плен украинские военные о своем командовании Сдавшийся в плен украинский военный о своем командовании: ненавижу их - бросили как мясо 2022-05-08T10:14 true PT2M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы рф, украина