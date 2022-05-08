https://ria.ru/20220508/ukraina-1787476770.html
В США заявили об опасном безрассудстве сторонников военной помощи Украине
В США заявили об опасном безрассудстве сторонников военной помощи Украине - РИА Новости, 08.05.2022
В США заявили об опасном безрассудстве сторонников военной помощи Украине
Уверенность американских и европейских экспертов в необходимости военной помощи Украине может стать серьезной ошибкой для стран Запада, пишет обозреватель The... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:04
2022-05-08T10:04
2022-05-08T10:04
нэнси пелоси
украина
россия
москва
нато
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Уверенность американских и европейских экспертов в необходимости военной помощи Украине может стать серьезной ошибкой для стран Запада, пишет обозреватель The National Interest Тед Карпентер.По его словам, многие аналитики и чиновники открыто признают, что способствуют "победе" Киева, чтобы насолить Москве. Такого мнения, в частности, придерживаются старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.При этом Запад более десяти лет игнорирует предостережения России, для которой жизненно важно не допустить вступления Украины в НАТО или превращения ее в неформального союзника альянса. Что касается возможной эскалации напряженности, то в США явно недооценивают серьезность ситуации, подчеркнул Карпентер."Эти самоуверенные "ястребы" призывают администрацию Байдена не вестись на "ядерный шантаж" России. Они, кажется, пребывают в счастливом неведении насчет вероятных последствий, если вдруг ошибутся", — отметил он.Автор статьи призвал страны НАТО всерьез отнестись к предупреждениям со стороны Москвы. По его словам, в России не относятся к понятию "жизненно важные интересы" так же небрежно, как в Штатах, где к таковым отнесли, в частности, Вьетнам и Ирак. В случае же с Украиной Вашингтон в очередной раз демонстрирует беспечность и халатность.Карпентер высказал предположение, что США наверняка устроили бы ядерный конфликт, если бы соседние Мексика или Канада вступили в какой-либо враждебный альянс. Ситуация с Украиной для России аналогична, поскольку это один из важнейших интересов Москвы. Поэтому желающие помочь Украине попросту "заигрывают с Армагеддоном", утверждает обозреватель.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220507/pomosch-1787331477.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нэнси пелоси, украина, россия, москва, нато, сша
В США заявили об опасном безрассудстве сторонников военной помощи Украине
NI: желающие помочь Украине "победить" Россию заигрывают с Армагеддоном
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Уверенность американских и европейских экспертов в необходимости военной помощи Украине может стать серьезной ошибкой для стран Запада, пишет обозреватель The National Interest
Тед Карпентер.
По его словам, многие аналитики и чиновники открыто признают, что способствуют "победе" Киева, чтобы насолить Москве. Такого мнения, в частности, придерживаются старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
При этом Запад более десяти лет игнорирует предостережения России, для которой жизненно важно не допустить вступления Украины в НАТО или превращения ее в неформального союзника альянса. Что касается возможной эскалации напряженности, то в США явно недооценивают серьезность ситуации, подчеркнул Карпентер.
"Эти самоуверенные "ястребы" призывают администрацию Байдена не вестись на "ядерный шантаж" России. Они, кажется, пребывают в счастливом неведении насчет вероятных последствий, если вдруг ошибутся", — отметил он.
Автор статьи призвал страны НАТО всерьез отнестись к предупреждениям со стороны Москвы. По его словам, в России не относятся к понятию "жизненно важные интересы" так же небрежно, как в Штатах, где к таковым отнесли, в частности, Вьетнам и Ирак. В случае же с Украиной Вашингтон в очередной раз демонстрирует беспечность и халатность.
Карпентер высказал предположение, что США наверняка устроили бы ядерный конфликт, если бы соседние Мексика или Канада вступили в какой-либо враждебный альянс. Ситуация с Украиной для России аналогична, поскольку это один из важнейших интересов Москвы. Поэтому желающие помочь Украине попросту "заигрывают с Армагеддоном", утверждает обозреватель.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>