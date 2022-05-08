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Командиры морпехов ВСУ не стеснялись воевать бок о бок с боевиками "Азова" - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787469548.html
Командиры морпехов ВСУ не стеснялись воевать бок о бок с боевиками "Азова"
Командиры морпехов ВСУ не стеснялись воевать бок о бок с боевиками "Азова" - РИА Новости, 08.05.2022
Командиры морпехов ВСУ не стеснялись воевать бок о бок с боевиками "Азова"
Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск, оказавшийся в плену после попытки выйти с территории завода "Азовмаш" в Мариуполе и давший РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T08:47
2022-05-08T08:47
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
германия
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск, оказавшийся в плену после попытки выйти с территории завода "Азовмаш" в Мариуполе и давший показания, не стеснялся воевать бок о бок с нацбатальоном "Азов" (против его боевиков в РФ заведено уголовное дело), свидетельствует видеозапись показаний командира бригады и начальника штаба бригады, сделанная в одном из пунктов на территории ДНР."Я ездил по штабу "Азова". Мы видели литературу, картинки, которые там. И флаги, которые там нацистские, Германии. Были вместе с ними… Я не интересуюсь литературой, которая говорит о нацизме и о фашистской символике. Это мне не интересно", - рассказал начштаба полковник Дмитрий Кормянков."Азовмаш" находится северо-западнее "Азовстали" в Мариуполе. Кормянков ранее заявил, что нацистский батальон "Азов" сдавал позиции, из-за этого украинские морпехи несли большие потери.Комбриг полковник Владимир Баранюк заявил, что он "категорический противник нацистских всяких моментов вот этих".При обороне он, как утверждает, получил "определенный сектор обороны". "И справа, и слева от меня были подразделения батальона "Азов", - добавил он.
https://ria.ru/20220508/mariupol-1787464940.html
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в мире, мариуполь, германия
08:47 08.05.2022
 
Командиры морпехов ВСУ не стеснялись воевать бок о бок с боевиками "Азова"

Командиры бригады морпехов ВСУ не стеснялись воевать бок о бок с боевиками "Азова"

© AP Photo / Sergei ChuzavkovДобровольцы специального батальона "Азов" в Киеве
Добровольцы специального батальона Азов в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Добровольцы специального батальона "Азов" в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск, оказавшийся в плену после попытки выйти с территории завода "Азовмаш" в Мариуполе и давший показания, не стеснялся воевать бок о бок с нацбатальоном "Азов" (против его боевиков в РФ заведено уголовное дело), свидетельствует видеозапись показаний командира бригады и начальника штаба бригады, сделанная в одном из пунктов на территории ДНР.
"Я ездил по штабу "Азова". Мы видели литературу, картинки, которые там. И флаги, которые там нацистские, Германии. Были вместе с ними… Я не интересуюсь литературой, которая говорит о нацизме и о фашистской символике. Это мне не интересно", - рассказал начштаба полковник Дмитрий Кормянков.
Пленный пехотинец рассказал, кто руководил обороной Мариуполя - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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Обороной Мариуполя и военными руководил нацгвардеец, заявил пленный комбриг
"Азовмаш" находится северо-западнее "Азовстали" в Мариуполе. Кормянков ранее заявил, что нацистский батальон "Азов" сдавал позиции, из-за этого украинские морпехи несли большие потери.
"Воевать не плечом к плечу, а воевать в рамках боевого приказа, полученного от старшего начальника. В рубежах, которые определены тебе старшим начальником", - добавил он, отвечая на вопрос, интересно ли ему воевать вместе с "азовцами".
Комбриг полковник Владимир Баранюк заявил, что он "категорический противник нацистских всяких моментов вот этих".
"Это были не мои сослуживцы. Так волею судьбы получилось, что это были соседи мои в тот момент. В момент обороны Мариуполя. Это могло быть как и любое другое подразделение... По крайней мере, мне на глаза не попадались люди с книгами УПА ("Украинская повстанческая армия", признана экстремистской организацией и запрещена в России - ред.) и, скажем так, с нацистской символикой", - сказал Баранюк.
При обороне он, как утверждает, получил "определенный сектор обороны". "И справа, и слева от меня были подразделения батальона "Азов", - добавил он.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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Пленный полковник ВСУ прокомментировал поставку Украине немецкой техники
 
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