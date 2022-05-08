Командиры морпехов ВСУ не стеснялись воевать бок о бок с боевиками "Азова"
Командиры бригады морпехов ВСУ не стеснялись воевать бок о бок с боевиками "Азова"
© AP Photo / Sergei ChuzavkovДобровольцы специального батальона "Азов" в Киеве
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Добровольцы специального батальона "Азов" в Киеве. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск, оказавшийся в плену после попытки выйти с территории завода "Азовмаш" в Мариуполе и давший показания, не стеснялся воевать бок о бок с нацбатальоном "Азов" (против его боевиков в РФ заведено уголовное дело), свидетельствует видеозапись показаний командира бригады и начальника штаба бригады, сделанная в одном из пунктов на территории ДНР.
"Я ездил по штабу "Азова". Мы видели литературу, картинки, которые там. И флаги, которые там нацистские, Германии. Были вместе с ними… Я не интересуюсь литературой, которая говорит о нацизме и о фашистской символике. Это мне не интересно", - рассказал начштаба полковник Дмитрий Кормянков.
"Азовмаш" находится северо-западнее "Азовстали" в Мариуполе. Кормянков ранее заявил, что нацистский батальон "Азов" сдавал позиции, из-за этого украинские морпехи несли большие потери.
"Воевать не плечом к плечу, а воевать в рамках боевого приказа, полученного от старшего начальника. В рубежах, которые определены тебе старшим начальником", - добавил он, отвечая на вопрос, интересно ли ему воевать вместе с "азовцами".
Комбриг полковник Владимир Баранюк заявил, что он "категорический противник нацистских всяких моментов вот этих".
"Это были не мои сослуживцы. Так волею судьбы получилось, что это были соседи мои в тот момент. В момент обороны Мариуполя. Это могло быть как и любое другое подразделение... По крайней мере, мне на глаза не попадались люди с книгами УПА ("Украинская повстанческая армия", признана экстремистской организацией и запрещена в России - ред.) и, скажем так, с нацистской символикой", - сказал Баранюк.
При обороне он, как утверждает, получил "определенный сектор обороны". "И справа, и слева от меня были подразделения батальона "Азов", - добавил он.