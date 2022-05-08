https://ria.ru/20220508/ukraina-1787469548.html

Командиры морпехов ВСУ не стеснялись воевать бок о бок с боевиками "Азова"

Командиры морпехов ВСУ не стеснялись воевать бок о бок с боевиками "Азова" - РИА Новости, 08.05.2022

Командиры морпехов ВСУ не стеснялись воевать бок о бок с боевиками "Азова"

Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск, оказавшийся в плену после попытки выйти с территории завода "Азовмаш" в Мариуполе и давший РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:47

2022-05-08T08:47

2022-05-08T08:47

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

германия

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск, оказавшийся в плену после попытки выйти с территории завода "Азовмаш" в Мариуполе и давший показания, не стеснялся воевать бок о бок с нацбатальоном "Азов" (против его боевиков в РФ заведено уголовное дело), свидетельствует видеозапись показаний командира бригады и начальника штаба бригады, сделанная в одном из пунктов на территории ДНР."Я ездил по штабу "Азова". Мы видели литературу, картинки, которые там. И флаги, которые там нацистские, Германии. Были вместе с ними… Я не интересуюсь литературой, которая говорит о нацизме и о фашистской символике. Это мне не интересно", - рассказал начштаба полковник Дмитрий Кормянков."Азовмаш" находится северо-западнее "Азовстали" в Мариуполе. Кормянков ранее заявил, что нацистский батальон "Азов" сдавал позиции, из-за этого украинские морпехи несли большие потери.Комбриг полковник Владимир Баранюк заявил, что он "категорический противник нацистских всяких моментов вот этих".При обороне он, как утверждает, получил "определенный сектор обороны". "И справа, и слева от меня были подразделения батальона "Азов", - добавил он.

https://ria.ru/20220508/mariupol-1787464940.html

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787468187.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, германия