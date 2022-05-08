https://ria.ru/20220508/ukraina-1787468187.html
Пленный полковник ВСУ прокомментировал поставку Украине немецкой техники
Пленный полковник ВСУ прокомментировал поставку Украине немецкой техники - РИА Новости, 08.05.2022
Пленный полковник ВСУ прокомментировал поставку Украине немецкой техники
Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков в своих показаниях, которые сняты в одном из населенных пунктов ДНР, заявил, РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T08:28
2022-05-08T08:28
2022-05-08T08:28
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков в своих показаниях, которые сняты в одном из населенных пунктов ДНР, заявил, что от мысли про украинского военного с немецким гранатометом в руках ему не по себе.Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", который расположен северо-западнее "Азовстали", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе.Кормянков рассказал, что его предки "конечно, воевали" в Великую Отечественную войну, были "партизанами в брянских лесах" и очень бы удивились тому, что внук воевал плечом к плечу с "азовцами" (против которых в РФ возбуждено уголовное дело)."Я не знаю, что бы они сказали. Они, наверное, были бы очень удивлены происходящим на территории Украины", - заявил он.Говоря о военной помощи, поступающей на Украину с Запада, в частности о немецких гранатометах, которыми те воевали во Второй мировой, Кормянков заявил, что "это смешно"."Конечно, смешно... Я себе представил нашего украинского военнослужащего с немецким гранатометом. Ну, стало немножко не по себе. Нет. Наши предки бы очень сильно ужаснулись от того, что происходит сейчас на территории Украины. Они были бы шокированы. Они бы… Они были бы очень сильно расстроены, скажем так... Я думаю, что они всем были бы расстроены", - добавил он.
https://ria.ru/20220508/javelin-1787465418.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мариуполь, россия
Пленный полковник ВСУ прокомментировал поставку Украине немецкой техники
Пленный полковник ВСУ: от мысли про военного Украины с немецким гранатометом не по себе
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков в своих показаниях, которые сняты в одном из населенных пунктов ДНР, заявил, что от мысли про украинского военного с немецким гранатометом в руках ему не по себе.
Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины
полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", который расположен северо-западнее "Азовстали", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе
.
Кормянков рассказал, что его предки "конечно, воевали" в Великую Отечественную войну, были "партизанами в брянских лесах" и очень бы удивились тому, что внук воевал плечом к плечу с "азовцами" (против которых в РФ
возбуждено уголовное дело).
"Я не знаю, что бы они сказали. Они, наверное, были бы очень удивлены происходящим на территории Украины", - заявил он.
Говоря о военной помощи, поступающей на Украину с Запада, в частности о немецких гранатометах, которыми те воевали во Второй мировой, Кормянков заявил, что "это смешно".
"Конечно, смешно... Я себе представил нашего украинского военнослужащего с немецким гранатометом. Ну, стало немножко не по себе. Нет. Наши предки бы очень сильно ужаснулись от того, что происходит сейчас на территории Украины. Они были бы шокированы. Они бы… Они были бы очень сильно расстроены, скажем так... Я думаю, что они всем были бы расстроены", - добавил он.