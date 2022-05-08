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Пленный полковник ВСУ прокомментировал поставку Украине немецкой техники - РИА Новости, 08.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Пленный полковник ВСУ прокомментировал поставку Украине немецкой техники
Пленный полковник ВСУ прокомментировал поставку Украине немецкой техники - РИА Новости, 08.05.2022
Пленный полковник ВСУ прокомментировал поставку Украине немецкой техники
Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков в своих показаниях, которые сняты в одном из населенных пунктов ДНР, заявил, РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T08:28
2022-05-08T08:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мариуполь
россия
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков в своих показаниях, которые сняты в одном из населенных пунктов ДНР, заявил, что от мысли про украинского военного с немецким гранатометом в руках ему не по себе.Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", который расположен северо-западнее "Азовстали", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе.Кормянков рассказал, что его предки "конечно, воевали" в Великую Отечественную войну, были "партизанами в брянских лесах" и очень бы удивились тому, что внук воевал плечом к плечу с "азовцами" (против которых в РФ возбуждено уголовное дело)."Я не знаю, что бы они сказали. Они, наверное, были бы очень удивлены происходящим на территории Украины", - заявил он.Говоря о военной помощи, поступающей на Украину с Запада, в частности о немецких гранатометах, которыми те воевали во Второй мировой, Кормянков заявил, что "это смешно"."Конечно, смешно... Я себе представил нашего украинского военнослужащего с немецким гранатометом. Ну, стало немножко не по себе. Нет. Наши предки бы очень сильно ужаснулись от того, что происходит сейчас на территории Украины. Они были бы шокированы. Они бы… Они были бы очень сильно расстроены, скажем так... Я думаю, что они всем были бы расстроены", - добавил он.
https://ria.ru/20220508/javelin-1787465418.html
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в мире, украина, мариуполь, россия
08:28 08.05.2022
 
Пленный полковник ВСУ прокомментировал поставку Украине немецкой техники

Пленный полковник ВСУ: от мысли про военного Украины с немецким гранатометом не по себе

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков в своих показаниях, которые сняты в одном из населенных пунктов ДНР, заявил, что от мысли про украинского военного с немецким гранатометом в руках ему не по себе.
Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", который расположен северо-западнее "Азовстали", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе.
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Кормянков рассказал, что его предки "конечно, воевали" в Великую Отечественную войну, были "партизанами в брянских лесах" и очень бы удивились тому, что внук воевал плечом к плечу с "азовцами" (против которых в РФ возбуждено уголовное дело).
"Я не знаю, что бы они сказали. Они, наверное, были бы очень удивлены происходящим на территории Украины", - заявил он.
Говоря о военной помощи, поступающей на Украину с Запада, в частности о немецких гранатометах, которыми те воевали во Второй мировой, Кормянков заявил, что "это смешно".
"Конечно, смешно... Я себе представил нашего украинского военнослужащего с немецким гранатометом. Ну, стало немножко не по себе. Нет. Наши предки бы очень сильно ужаснулись от того, что происходит сейчас на территории Украины. Они были бы шокированы. Они бы… Они были бы очень сильно расстроены, скажем так... Я думаю, что они всем были бы расстроены", - добавил он.
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