https://ria.ru/20220508/ukraina-1787467444.html

Власти Херсонской области заявили о неизбежном распаде Украины

Власти Херсонской области заявили о неизбежном распаде Украины - РИА Новости, 08.05.2022

Власти Херсонской области заявили о неизбежном распаде Украины

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина как государство в нынешних границах уже не... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:22

2022-05-08T08:22

2022-05-08T11:29

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

херсонская область

польша

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина как государство в нынешних границах уже не сохранится.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом."К сожалению, те, кто распоряжался Украиной последние три десятилетия, довели ее до распада и уничтожения. Это уже неизбежно и вопрос времени", — сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, юго-восточная часть Украины в ходе спецоперации по ее денацификации и демилитаризации будет освобождена от нацистской власти, а западные регионы отойдут в состав Польши.По его словам, многие жители Центральной и Юго-Восточной Украины уже разобрались, что демократия по-украински — это скрытый фашизм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/ukraina-1787376468.html

https://ria.ru/20220507/blokady-1787344502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, украина, херсонская область , польша, в мире