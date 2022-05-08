https://ria.ru/20220508/ukraina-1787465896.html

Пленный комбриг морской пехоты ВСУ обвинил Киев во вранье

Пленный комбриг морской пехоты ВСУ обвинил Киев во вранье - РИА Новости, 08.05.2022

Пленный комбриг морской пехоты ВСУ обвинил Киев во вранье

Попавшие в плен военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ просили Киев договориться об их судьбе, но им соврали, пообещав помощь, которая так и не пришла,... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:12

2022-05-08T08:12

2022-05-08T14:27

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ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Попавшие в плен военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ просили Киев договориться об их судьбе, но им соврали, пообещав помощь, которая так и не пришла, заявил командир подразделения полковник Владимир Баранюк. "Киев говорил держаться. Держаться... Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас. <...> Ну получается, что так (что врали. — Прим. ред.). Обещали помощь определенную. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям", — сказал он на допросе, видео которого записано в ДНР.По словам Баранюка, командование бригады просило украинские власти повлиять на их судьбу, политическими или какими-либо другими средствами. В то же время он отметил, что не просил разрешения сдаться в плен.Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск — командир бригады, Герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков — оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", который расположен северо-западнее мариупольской "Азовстали".Комбриг отметил, что за оборону Мариуполя фактически отвечал командир 12-й бригады украинской Нацгвардии — структуры МВД, куда входит батальон "Азов". Его же бригада находилась под командованием ВМС Украины."То есть он для меня, получается, если я захожу в Мариуполь, является начальником в какой-то мере. Соответственно, я, ну по военной иерархии, получаю от него приказы. Кроме того, еще от командующего оперативно-тактической группировки", — объяснил полковник структуру подчинения в Мариуполе.Другой пленный командир, начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Кормянков, на допросе отметил, что морпехи несли потери из-за того, что им приходилось занимать оставленные боевиками "Азова" позиции."Они просто уходили из тех районов, где они выполняли задачи, — соответственно, нам приходилось занимать эти районы, чтобы нас не обошли с фланга. Мы — это другое ведомство. <...> У нас с ними был небольшой совместный период, когда мы могли как-то вести диалоги. Это до того момента, пока они не начали отходить с левого и с правого фланга. Когда они оголили нам наши ряды и заставили наши подразделения идти на разрыв. Так сказать, стать в тактически невыгодном положении и нести большие потери личного состава, техники", — добавил офицер.О целях руководства "Азова" Кормянков не знает. Он заявил, что не хотел бы дальше воевать. По его мнению, военным путем конфликт разрешить невозможно, а для политического урегулирования Киев должен пойти на уступки — в частности, на "режим без НАТО и гарантию о ненападении". Говоря о денацификации, он отметил, что не поддерживает нацизм и не воспринимает нацистскую символику.Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, российские военные освободили всю территорию Мариуполя от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Президент России Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился заблокировать выходы с предприятия.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787468187.html

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"Помощи не было" – пленный пехотинец рассказал, что им откровенно врали про деблокаду Киев солгал военным ВСУ по поводу деблокады, заявил украинский полковник. «Киев говорил держаться. Что отряды деблокации идут, они будут у вас», — рассказал RT пленный командир 36-й отдельной бригады морпехов ВСУ Владимир Баранюк. Он добавил, что киевские официальные лица одновременно с этим заявляли публично о невозможности спасти украинских военных. По его словам, в конце концов моральный дух бойцов сильно упал и им было «тяжело». Когда Баранюк понял, что ему откровенно врали про деблокаду, он предпринял попытку прорыва, которая потерпела полную неудачу. «Обещали помощь определённую. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», — вспоминает полковник. 2022-05-08T08:12 true PT0M41S

Пленный пехотинец: "Мы не готовились к ведению боевых действий в населенных пунктах" Украинская морская пехота не готовилась к ведению боевых действий в Мариуполе - не было такой задачи, следует из показаний пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, видео с которым снято в одном из населенных пунктов ДНР. 2022-05-08T08:12 true PT0M20S

Пехотинец ВСУ: "Украина могла бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт" Украина могла бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт, основные моменты - это режим без НАТО и гарантия о ненападении, заявил пленный начштаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков, дав показания в ДНР. 2022-05-08T08:12 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, мариуполь