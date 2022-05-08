https://ria.ru/20220508/ukraina-1787464202.html
Комбриг морпехов ВСУ и начштаба 36-й бригады попали в плен и дают показания
Комбриг морпехов ВСУ и начштаба 36-й бригады попали в плен и дают показания - РИА Новости, 08.05.2022
Комбриг морпехов ВСУ и начштаба 36-й бригады попали в плен и дают показания
Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T08:03
2022-05-08T08:03
2022-05-08T09:34
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мариуполь
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш" и уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе, свидетельствует видеозапись их показаний, сделанная в одном из пунктов на территории ДНР.На видеокадрах оба украинских офицера выглядят в нормальном физическом состоянии, живо отвечают на вопросы, иногда улыбаются и смеются.Комбриг Баранюк утверждает, что к середине апреля у его бойцов, засевших на заводе "Азовмаш", рядом с Заводом Ильича - северо-западнее "Азовстали", - закончились боеприпасы и он дал приказ выходить всем своим войскам, после чего в составе колонны прорывался к другим украинским соединениям, но его машина была подбита, после чего он шел пешком и был задержан.Начштаба Кормянков рассказал, что был задержан во время выхода из окружения при попытке пересечь речку Кальмиус в Мариуполе (она протекает как вдоль территории "Азовстали" и неподалеку от "Азовмаша").
https://ria.ru/20220508/ustupki-1787467802.html
https://ria.ru/20220507/naemnik-1787436458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мариуполь
08:03 08.05.2022 (обновлено: 09:34 08.05.2022)
Комбриг морпехов ВСУ и начштаба 36-й бригады попали в плен и дают показания
Комбриг морпехов ВСУ и начштаба 36-й бригады попали в плен и дают показания в ДНР
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш" и уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе, свидетельствует видеозапись их показаний, сделанная в одном из пунктов на территории ДНР.
На видеокадрах оба украинских офицера выглядят в нормальном физическом состоянии, живо отвечают на вопросы, иногда улыбаются и смеются.
Комбриг Баранюк утверждает, что к середине апреля у его бойцов, засевших на заводе "Азовмаш", рядом с Заводом Ильича - северо-западнее "Азовстали", - закончились боеприпасы и он дал приказ выходить всем своим войскам, после чего в составе колонны прорывался к другим украинским соединениям, но его машина была подбита, после чего он шел пешком и был задержан.
Начштаба Кормянков рассказал, что был задержан во время выхода из окружения при попытке пересечь речку Кальмиус в Мариуполе
(она протекает как вдоль территории "Азовстали" и неподалеку от "Азовмаша").