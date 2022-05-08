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Комбриг морпехов ВСУ и начштаба 36-й бригады попали в плен и дают показания - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787464202.html
Комбриг морпехов ВСУ и начштаба 36-й бригады попали в плен и дают показания
Комбриг морпехов ВСУ и начштаба 36-й бригады попали в плен и дают показания - РИА Новости, 08.05.2022
Комбриг морпехов ВСУ и начштаба 36-й бригады попали в плен и дают показания
Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T08:03
2022-05-08T09:34
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш" и уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе, свидетельствует видеозапись их показаний, сделанная в одном из пунктов на территории ДНР.На видеокадрах оба украинских офицера выглядят в нормальном физическом состоянии, живо отвечают на вопросы, иногда улыбаются и смеются.Комбриг Баранюк утверждает, что к середине апреля у его бойцов, засевших на заводе "Азовмаш", рядом с Заводом Ильича - северо-западнее "Азовстали", - закончились боеприпасы и он дал приказ выходить всем своим войскам, после чего в составе колонны прорывался к другим украинским соединениям, но его машина была подбита, после чего он шел пешком и был задержан.Начштаба Кормянков рассказал, что был задержан во время выхода из окружения при попытке пересечь речку Кальмиус в Мариуполе (она протекает как вдоль территории "Азовстали" и неподалеку от "Азовмаша").
https://ria.ru/20220508/ustupki-1787467802.html
https://ria.ru/20220507/naemnik-1787436458.html
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в мире, мариуполь
08:03 08.05.2022 (обновлено: 09:34 08.05.2022)
 
Комбриг морпехов ВСУ и начштаба 36-й бригады попали в плен и дают показания

Комбриг морпехов ВСУ и начштаба 36-й бригады попали в плен и дают показания в ДНР

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш" и уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе, свидетельствует видеозапись их показаний, сделанная в одном из пунктов на территории ДНР.
На видеокадрах оба украинских офицера выглядят в нормальном физическом состоянии, живо отвечают на вопросы, иногда улыбаются и смеются.
Комбриг Баранюк утверждает, что к середине апреля у его бойцов, засевших на заводе "Азовмаш", рядом с Заводом Ильича - северо-западнее "Азовстали", - закончились боеприпасы и он дал приказ выходить всем своим войскам, после чего в составе колонны прорывался к другим украинским соединениям, но его машина была подбита, после чего он шел пешком и был задержан.
Пехотинец ВСУ: Украина могла бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
08:26Специальная военная операция на Украине
Пленный полковник призвал Киев пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт
Начштаба Кормянков рассказал, что был задержан во время выхода из окружения при попытке пересечь речку Кальмиус в Мариуполе (она протекает как вдоль территории "Азовстали" и неподалеку от "Азовмаша").
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
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