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В Херсоне пенсионер впервые с 2014 года смог возложить цветы к Вечному огню

В Херсоне пенсионер впервые с 2014 года смог возложить цветы к Вечному огню - РИА Новости, 08.05.2022

В Херсоне пенсионер впервые с 2014 года смог возложить цветы к Вечному огню

Отставной украинский военный летчик Евгений Козинов впервые с 2014 года смог возложить цветы к Вечному огню в центре родного города Херсон в преддверии... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T07:13

2022-05-08T07:13

2022-05-08T07:13

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ХЕРСОН, 8 мая - РИА Новости. Отставной украинский военный летчик Евгений Козинов впервые с 2014 года смог возложить цветы к Вечному огню в центре родного города Херсон в преддверии празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.В конце апреля администрация Херсона распорядилась зажечь Вечный огонь, отключенный киевскими властями в 2014 году. В настоящее время Херсонская область вместе с ее административным центром находятся под контролем российских Вооруженных сил."Я, Козинов Евгений Васильевич, проживаю в Херсоне, являюсь военным пенсионером. Работал и в гражданской авиации. Сейчас накануне праздника я хочу отдать честь нашим освободителям - дедам. Мой дедушка тоже воевал и освобождал Советский Союз от немецко-фашистских захватчиков. Мой долг и честь прийти 9 мая и возложить цветы, что я и делаю", - сказал Козинов РИА Новости.По словам собеседника агентства, до 2014 года воинская часть, в которой он служил, проходила маршем при параде и возлагала цветы у Вечного огня. "После 2014 года, при власти Порошенко, нам запретили это делать. И с 2014 года мы не имели такой возможности",- добавил он.По словам бывшего военного, в ближайшем будущем он планирует продолжить летать в гражданской авиации в миротворческих миссиях.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/popasnaya-1787456743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина