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Постпред США в ООН уничижительно высказалась о Дне Победы - РИА Новости, 08.05.2022
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Постпред США в ООН уничижительно высказалась о Дне Победы
Постпред США в ООН уничижительно высказалась о Дне Победы - РИА Новости, 08.05.2022
Постпред США в ООН уничижительно высказалась о Дне Победы
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уничижительно высказалась о Дне Победы в России, заявив, что россиянам "нечего праздновать" 9 мая. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:01
2022-05-08T19:01
в мире
россия
украина
сша
нато
день победы
линда томас-гринфилд
оон
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ООН, 8 мая - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уничижительно высказалась о Дне Победы в России, заявив, что россиянам "нечего праздновать" 9 мая."Им нечего праздновать завтра. Победить украинцев им не удалось. Им не удалось разделить мир или разделить НАТО, им удалось лишь изолировать себя на международном уровне и стать государством-изгоем во всем мире. Так что то, что завтра они празднуют – это их отсутствие успеха", - сказала Томас-Гринфилд в интервью CNN.Накануне Дня победы над фашизмом американские официальные лица не первый раз допускают оскорбительные высказывания в адрес России и самого праздника. Ранее с подобным выпадом выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, который заявил, что руководство России якобы "пытается исказить историю в попытках оправдать" военную операцию на Украине, при этом он не упомянул о решающем вкладе СССР в Победу и о многомиллионных жертвах советского народа. При этом глава американской дипломатии предпочел не упоминать, что США и Великобритания долгие годы не решались открыть второй фронт и сделали это лишь в июне 1944 года - менее чем за год до падения Третьего рейха.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220508/ssha-1787413392.html
https://ria.ru/20220507/kapitulyatsiya-1787227122.html
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в мире, россия, украина, сша, нато, день победы, линда томас-гринфилд, оон
19:01 08.05.2022
 
Постпред США в ООН уничижительно высказалась о Дне Победы

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд уничижительно высказалась о Дне Победы

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 мая - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уничижительно высказалась о Дне Победы в России, заявив, что россиянам "нечего праздновать" 9 мая.
"Им нечего праздновать завтра. Победить украинцев им не удалось. Им не удалось разделить мир или разделить НАТО, им удалось лишь изолировать себя на международном уровне и стать государством-изгоем во всем мире. Так что то, что завтра они празднуют – это их отсутствие успеха", - сказала Томас-Гринфилд в интервью CNN.
Советские и американские военнослужащие встречаются на реке Эльбе - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 08:00
США отменили встречу на Эльбе
Накануне Дня победы над фашизмом американские официальные лица не первый раз допускают оскорбительные высказывания в адрес России и самого праздника. Ранее с подобным выпадом выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, который заявил, что руководство России якобы "пытается исказить историю в попытках оправдать" военную операцию на Украине, при этом он не упомянул о решающем вкладе СССР в Победу и о многомиллионных жертвах советского народа. При этом глава американской дипломатии предпочел не упоминать, что США и Великобритания долгие годы не решались открыть второй фронт и сделали это лишь в июне 1944 года - менее чем за год до падения Третьего рейха.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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7 мая, 08:00
"Это не их триумф". Как союзники пытались украсть Победу у СССР
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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