Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН и глава МИД Ирана обсудили переговоры по СВПД - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220508/svpd-1787453255.html
Генсек ООН и глава МИД Ирана обсудили переговоры по СВПД
Генсек ООН и глава МИД Ирана обсудили переговоры по СВПД - РИА Новости, 08.05.2022
Генсек ООН и глава МИД Ирана обсудили переговоры по СВПД
Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора высказались за скорейшее положительное завершение переговоров РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T00:31
2022-05-08T00:31
в мире
иран
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785577783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_162ef1490c5c8dafa9289a8c3fa28d98.jpg
ООН, 8 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора высказались за скорейшее положительное завершение переговоров по СВПД, сообщила пресс-служба ООН.Телефонный разговор прошел в пятницу.Стороны также обсудили другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20220507/peregovory-1787389900.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785577783_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_781ea7796363923da37ff627bcf5d7ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
00:31 08.05.2022
 
Генсек ООН и глава МИД Ирана обсудили переговоры по СВПД

Генсек ООН Гутерреш и глава МИД Ирана Абдоллахиан обсудили переговоры по СВПД

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора высказались за скорейшее положительное завершение переговоров по СВПД, сообщила пресс-служба ООН.
Телефонный разговор прошел в пятницу.
"Они выразили заинтересованность в скорейшем и положительном завершении переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 14:30
Евросоюз пытается спасти переговоры по СВПД, заявил Боррель
 
В миреИранСШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала