Генсек ООН и глава МИД Ирана обсудили переговоры по СВПД
Генсек ООН Гутерреш и глава МИД Ирана Абдоллахиан обсудили переговоры по СВПД
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 8 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора высказались за скорейшее положительное завершение переговоров по СВПД, сообщила пресс-служба ООН.
Телефонный разговор прошел в пятницу.
"Они выразили заинтересованность в скорейшем и положительном завершении переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.