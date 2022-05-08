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Генсек ООН и глава МИД Ирана обсудили переговоры по СВПД

Генсек ООН и глава МИД Ирана обсудили переговоры по СВПД - РИА Новости, 08.05.2022

Генсек ООН и глава МИД Ирана обсудили переговоры по СВПД

Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора высказались за скорейшее положительное завершение переговоров РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T00:31

2022-05-08T00:31

2022-05-08T00:31

в мире

иран

сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ООН, 8 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора высказались за скорейшее положительное завершение переговоров по СВПД, сообщила пресс-служба ООН.Телефонный разговор прошел в пятницу.Стороны также обсудили другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

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иран

сша

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Максим Горбачев

в мире, иран, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)