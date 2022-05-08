https://ria.ru/20220508/svetlichnoe-1787480243.html

Войска ЛНР полностью освободили населенный пункт Светличное

Войска ЛНР полностью освободили населенный пункт Светличное - РИА Новости, 08.05.2022

Войска ЛНР полностью освободили населенный пункт Светличное

Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила о полном освобождении населенного пункта Светличное. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T10:35

2022-05-08T10:35

2022-05-08T11:17

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила о полном освобождении населенного пункта Светличное."Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства был полностью освобожден н. п. Светличное", — говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Пятого мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении Светличного, отметив, что там "завершается зачистка".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД России Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны России, по состоянию на 25 марта освобождено 93 процента бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220507/donbass-1787412030.html

луганская народная республика

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, украина