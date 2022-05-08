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Войска ЛНР полностью освободили населенный пункт Светличное - РИА Новости, 08.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/svetlichnoe-1787480243.html
Войска ЛНР полностью освободили населенный пункт Светличное
Войска ЛНР полностью освободили населенный пункт Светличное - РИА Новости, 08.05.2022
Войска ЛНР полностью освободили населенный пункт Светличное
Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила о полном освобождении населенного пункта Светличное. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:35
2022-05-08T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила о полном освобождении населенного пункта Светличное."Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства был полностью освобожден н. п. Светличное", — говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Пятого мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении Светличного, отметив, что там "завершается зачистка".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД России Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны России, по состоянию на 25 марта освобождено 93 процента бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220507/donbass-1787412030.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина
10:35 08.05.2022 (обновлено: 11:17 08.05.2022)
 
Войска ЛНР полностью освободили населенный пункт Светличное

Народная милиция ЛНР сообщила о полном освобождении населенного пункта Светличное

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
Военнослужащие Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила о полном освобождении населенного пункта Светличное.
"Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства был полностью освобожден н. п. Светличное", — говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.
Пятого мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении Светличного, отметив, что там "завершается зачистка".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД России Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны России, по состоянию на 25 марта освобождено 93 процента бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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