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Миссии стран СНГ в ООН запустили онлайн-проект о стихах поэтов-фронтовиков
Миссии стран СНГ в ООН запустили онлайн-проект о стихах поэтов-фронтовиков - РИА Новости, 08.05.2022
Миссии стран СНГ в ООН запустили онлайн-проект о стихах поэтов-фронтовиков
Постпредства стран СНГ при ООН в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне запустили онлайн-проект о стихах поэтов-фронтовиков, сообщил РИА... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T06:22
2022-05-08T06:22
2022-05-08T06:23
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ООН, 8 мая – РИА Новости. Постпредства стран СНГ при ООН в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне запустили онлайн-проект о стихах поэтов-фронтовиков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.По его словам, в рамках проекта страны-участницы с 8 по 10 мая будут публиковать в социальных сетях строки из произведений своих поэтов-фронтовиков, которые приближали победу не только мужеством и подвигами на поле боя, но и своим творчеством."Их стихи заучивали наизусть, с ними шли в атаку, в них находили ободрение и утешение. В этих строках заключена невероятная сила слова, сплотившая миллионы людей вокруг общей цели – борьбы с фашизмом", - заявил Стржижовский.В этом году, как отметил дипломат, инициатива сфокусирована на поэтических традициях народов СССР."С тех пор прошли десятки лет, однако сегодня, как и тогда, мотивы победы звучат на многих языках", - отметил он.
https://ria.ru/20220508/siriya-1787458867.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, россия, общество
06:22 08.05.2022 (обновлено: 06:23 08.05.2022)
Миссии стран СНГ в ООН запустили онлайн-проект о стихах поэтов-фронтовиков
Постпредства стран СНГ при ООН запустили онлайн-проект о стихах поэтов-фронтовиков
ООН, 8 мая – РИА Новости. Постпредства стран СНГ при ООН в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне запустили онлайн-проект о стихах поэтов-фронтовиков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.
"В преддверии 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне постоянные представительства стран СНГ при ООН запускают совместный онлайн-проект "Мотивы Победы", - сказал Стржижовский.
По его словам, в рамках проекта страны-участницы с 8 по 10 мая будут публиковать в социальных сетях строки из произведений своих поэтов-фронтовиков, которые приближали победу не только мужеством и подвигами на поле боя, но и своим творчеством.
"Их стихи заучивали наизусть, с ними шли в атаку, в них находили ободрение и утешение. В этих строках заключена невероятная сила слова, сплотившая миллионы людей вокруг общей цели – борьбы с фашизмом", - заявил Стржижовский.
В этом году, как отметил дипломат, инициатива сфокусирована на поэтических традициях народов СССР.
"С тех пор прошли десятки лет, однако сегодня, как и тогда, мотивы победы звучат на многих языках", - отметил он.