https://ria.ru/20220508/stikhi-1787460320.html

Миссии стран СНГ в ООН запустили онлайн-проект о стихах поэтов-фронтовиков

Миссии стран СНГ в ООН запустили онлайн-проект о стихах поэтов-фронтовиков - РИА Новости, 08.05.2022

Миссии стран СНГ в ООН запустили онлайн-проект о стихах поэтов-фронтовиков

Постпредства стран СНГ при ООН в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне запустили онлайн-проект о стихах поэтов-фронтовиков, сообщил РИА... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T06:22

2022-05-08T06:22

2022-05-08T06:23

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ООН, 8 мая – РИА Новости. Постпредства стран СНГ при ООН в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне запустили онлайн-проект о стихах поэтов-фронтовиков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.По его словам, в рамках проекта страны-участницы с 8 по 10 мая будут публиковать в социальных сетях строки из произведений своих поэтов-фронтовиков, которые приближали победу не только мужеством и подвигами на поле боя, но и своим творчеством."Их стихи заучивали наизусть, с ними шли в атаку, в них находили ободрение и утешение. В этих строках заключена невероятная сила слова, сплотившая миллионы людей вокруг общей цели – борьбы с фашизмом", - заявил Стржижовский.В этом году, как отметил дипломат, инициатива сфокусирована на поэтических традициях народов СССР."С тех пор прошли десятки лет, однако сегодня, как и тогда, мотивы победы звучат на многих языках", - отметил он.

https://ria.ru/20220508/siriya-1787458867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, общество