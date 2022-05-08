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В Сирии прошли мероприятия по случаю Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2022
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https://ria.ru/20220508/siriya-1787458867.html
В Сирии прошли мероприятия по случаю Дня Победы
В Сирии прошли мероприятия по случаю Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2022
В Сирии прошли мероприятия по случаю Дня Победы
Праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошли в городах Эс-Сувейда и Дерра на юге Сирийской Арабской... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T05:04
2022-05-08T05:04
день победы — 2022
сирия
россия
день победы
в мире
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ДЕРАА (Сирия), 8 мая - РИА Новости. Праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошли в городах Эс-Сувейда и Дерра на юге Сирийской Арабской Республики (САР), в качестве почетных гостей мероприятия посетили представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) во главе с заместителем начальника ЦПВС контр-адмиралом Олегом Журавлевым.Участие в мероприятиях приняли более ста человек. Школьники Эс-Сувейды и Дерра вместе со взрослыми в георгиевских ленточках и с портретами своих дедов и прадедов исполнили песни военных лет и современные патриотические произведения, а также прочитали стихотворения о войне, родине."В Эс-Сувейде благодаря нашим соотечественникам-активистам прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Многие представили (фотографии) своих предков, которые принимали активное участие в войне. Это приятно, что даже здесь, на далекой земле, помнят своих предков, которые вложили свой вклад в нашу великую победу", - сказал журналистам Олег Журавлев, добавив, что подобные мероприятия в Сирии проводятся "достаточно регулярно: в Дерра, Дамаске, Алеппо, Тартусе".Организаторами концерта в Эс-Сувейде, который прошел в здании городского профсоюза инженеров, выступили местная русскоязычная Ассоциация соотечественников "Славянка" и местные преподаватели русского языка.По ее словам, в мероприятии впервые приняли участие и дети из арабских семей. "В этом году мы проводим вместе с арабскими детьми, которые изучают русский язык. Они очень интересуются историей, культурой России, и поэтому мы стараемся привлечь их к нашим мероприятиям. В нашем городе мы впервые их привлекли", - сообщила Фахд.Она отметила, что подобные мероприятия "очень важны для воспитания детей не только в России и в странах бывшего Советского Союза, но и в других странах, - чтобы дети знали историю мира, чтобы они воспринимали это все как положено, а не как попало и от кого попало".В рамках мероприятий в обоих городах также прошла раздача гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов. Кроме того, представители ЦПВС подарили детям книги.
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сирия, россия, день победы, в мире
05:04 08.05.2022
 
В Сирии прошли мероприятия по случаю Дня Победы

На юге Сирии прошли мероприятия в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Sputnik / Стрингер
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Празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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ДЕРАА (Сирия), 8 мая - РИА Новости. Праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошли в городах Эс-Сувейда и Дерра на юге Сирийской Арабской Республики (САР), в качестве почетных гостей мероприятия посетили представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) во главе с заместителем начальника ЦПВС контр-адмиралом Олегом Журавлевым.
Участие в мероприятиях приняли более ста человек. Школьники Эс-Сувейды и Дерра вместе со взрослыми в георгиевских ленточках и с портретами своих дедов и прадедов исполнили песни военных лет и современные патриотические произведения, а также прочитали стихотворения о войне, родине.
"В Эс-Сувейде благодаря нашим соотечественникам-активистам прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Многие представили (фотографии) своих предков, которые принимали активное участие в войне. Это приятно, что даже здесь, на далекой земле, помнят своих предков, которые вложили свой вклад в нашу великую победу", - сказал журналистам Олег Журавлев, добавив, что подобные мероприятия в Сирии проводятся "достаточно регулярно: в Дерра, Дамаске, Алеппо, Тартусе".
Организаторами концерта в Эс-Сувейде, который прошел в здании городского профсоюза инженеров, выступили местная русскоязычная Ассоциация соотечественников "Славянка" и местные преподаватели русского языка.
"Сегодня мы празднуем День Победы в Великой Отечественной войне, день, когда войска Советского Союза победили фашизм. Каждый год мы проводим это мероприятие, чтобы наши дети и внуки знали историю нашей страны, историю вообще мира", - рассказала РИА Новости председатель Ассоциации соотечественников городе Эс-Сувейда "Славянка" Елена Фахд.
По ее словам, в мероприятии впервые приняли участие и дети из арабских семей. "В этом году мы проводим вместе с арабскими детьми, которые изучают русский язык. Они очень интересуются историей, культурой России, и поэтому мы стараемся привлечь их к нашим мероприятиям. В нашем городе мы впервые их привлекли", - сообщила Фахд.
Она отметила, что подобные мероприятия "очень важны для воспитания детей не только в России и в странах бывшего Советского Союза, но и в других странах, - чтобы дети знали историю мира, чтобы они воспринимали это все как положено, а не как попало и от кого попало".
В рамках мероприятий в обоих городах также прошла раздача гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов. Кроме того, представители ЦПВС подарили детям книги.
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