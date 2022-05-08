https://ria.ru/20220508/siriya-1787458867.html

В Сирии прошли мероприятия по случаю Дня Победы

В Сирии прошли мероприятия по случаю Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2022

В Сирии прошли мероприятия по случаю Дня Победы

Праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошли в городах Эс-Сувейда и Дерра на юге Сирийской Арабской... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T05:04

2022-05-08T05:04

2022-05-08T05:04

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ДЕРАА (Сирия), 8 мая - РИА Новости. Праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошли в городах Эс-Сувейда и Дерра на юге Сирийской Арабской Республики (САР), в качестве почетных гостей мероприятия посетили представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) во главе с заместителем начальника ЦПВС контр-адмиралом Олегом Журавлевым.Участие в мероприятиях приняли более ста человек. Школьники Эс-Сувейды и Дерра вместе со взрослыми в георгиевских ленточках и с портретами своих дедов и прадедов исполнили песни военных лет и современные патриотические произведения, а также прочитали стихотворения о войне, родине."В Эс-Сувейде благодаря нашим соотечественникам-активистам прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Многие представили (фотографии) своих предков, которые принимали активное участие в войне. Это приятно, что даже здесь, на далекой земле, помнят своих предков, которые вложили свой вклад в нашу великую победу", - сказал журналистам Олег Журавлев, добавив, что подобные мероприятия в Сирии проводятся "достаточно регулярно: в Дерра, Дамаске, Алеппо, Тартусе".Организаторами концерта в Эс-Сувейде, который прошел в здании городского профсоюза инженеров, выступили местная русскоязычная Ассоциация соотечественников "Славянка" и местные преподаватели русского языка.По ее словам, в мероприятии впервые приняли участие и дети из арабских семей. "В этом году мы проводим вместе с арабскими детьми, которые изучают русский язык. Они очень интересуются историей, культурой России, и поэтому мы стараемся привлечь их к нашим мероприятиям. В нашем городе мы впервые их привлекли", - сообщила Фахд.Она отметила, что подобные мероприятия "очень важны для воспитания детей не только в России и в странах бывшего Советского Союза, но и в других странах, - чтобы дети знали историю мира, чтобы они воспринимали это все как положено, а не как попало и от кого попало".В рамках мероприятий в обоих городах также прошла раздача гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов. Кроме того, представители ЦПВС подарили детям книги.

https://ria.ru/20220508/memorial-1787454393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сирия, россия, день победы, в мире