https://ria.ru/20220508/sidney-1787501690.html
В Сиднее прошло шествие "Бессмертного полка"
В Сиднее прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2022
В Сиднее прошло шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" прошло в воскресенье в австралийском Сиднее, несмотря на угрозы украинской общины, сообщили РИА Новости по телефону в посольстве РФ РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T13:03
2022-05-08T13:03
2022-05-08T14:35
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" прошло в воскресенье в австралийском Сиднее, несмотря на угрозы украинской общины, сообщили РИА Новости по телефону в посольстве РФ в Австралии и сами организаторы."К акции присоединились соотечественники из других австралийских городов. Вместе с ними по центральным улицам Сиднея и площади Мартин-Плэйс прошли также сотрудники посольства и генерального консульства РФ в Сиднее", - сообщили в посольстве.В шествии приняли участие около семидесяти человек, сообщила РИА Новости координатор шествия Ксения Трифонова.По ее словам, власти Сиднея разрешили проведение шествия, хотя они были обеспокоены, поскольку в адрес организаторов поступали угрозы и оскорбления от украинской общины в Австралии.Она сообщила, что в шествии участвовали и австралийцы, а власти Сиднея перекрывали движение, чтобы колонна "Бессмертного полка" прошла перекрестки дорог, вдоль улиц много было полиции.В центре Сиднея, как сообщила Трифонова, участники шествия заметили Знамя Победы, который установили обычные австралийцы.Участники шествия возложили цветы у памятника погибшим солдатам в Сиднее, а затем празднование Дня Победы проходило на яхте в Сиднейской гавани.Ранее в Сиднее, Мельбурне, Перте и Брисбене русскоязычные граждане в честь Дня Победы провели мотопробег.Как стало известно РИА Новости, на 9 мая запланировано возложение цветов к военному мемориалу в городе Перт.
https://ria.ru/20220508/rim-1787499859.html
https://ria.ru/20220508/pekin-1787468696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перт, день победы
13:03 08.05.2022 (обновлено: 14:35 08.05.2022)
В Сиднее прошло шествие "Бессмертного полка"
"Бессмертный полк" прошел в Австралии, несмотря на угрозы украинской общины
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" прошло в воскресенье в австралийском Сиднее, несмотря на угрозы украинской общины, сообщили РИА Новости по телефону в посольстве РФ в Австралии и сами организаторы.
"К акции присоединились соотечественники из других австралийских городов. Вместе с ними по центральным улицам Сиднея и площади Мартин-Плэйс прошли также сотрудники посольства и генерального консульства РФ в Сиднее", - сообщили в посольстве.
В шествии приняли участие около семидесяти человек, сообщила РИА Новости координатор шествия Ксения Трифонова.
По ее словам, власти Сиднея разрешили проведение шествия, хотя они были обеспокоены, поскольку в адрес организаторов поступали угрозы и оскорбления от украинской общины в Австралии.
"Я считаю, что "Бессмертный полк" может объединить людей постсоветского пространства, и я все же получила разрешение на проведение полка", - сказала Трифонова.
Она сообщила, что в шествии участвовали и австралийцы, а власти Сиднея перекрывали движение, чтобы колонна "Бессмертного полка" прошла перекрестки дорог, вдоль улиц много было полиции.
В центре Сиднея, как сообщила Трифонова, участники шествия заметили Знамя Победы, который установили обычные австралийцы.
Участники шествия возложили цветы у памятника погибшим солдатам в Сиднее, а затем празднование Дня Победы проходило на яхте в Сиднейской гавани.
"Люди сами это оплачивали, покупали билеты", - сообщила Трифонова, добавив, что на воду были опущены венки в память о погибших во время войны.
Ранее в Сиднее, Мельбурне, Перте и Брисбене русскоязычные граждане в честь Дня Победы провели мотопробег.
Как стало известно РИА Новости, на 9 мая запланировано возложение цветов к военному мемориалу в городе Перт
.