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В столице Эквадора прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2022
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В столице Эквадора прошло шествие "Бессмертного полка"
В столице Эквадора прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2022
В столице Эквадора прошло шествие "Бессмертного полка"
Более 100 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в столице Эквадора Кито, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Владимир... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T00:34
2022-05-08T01:02
день победы — 2022
в мире
россия
день победы
эквадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая - РИА Новости. Более 100 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в столице Эквадора Кито, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Владимир Спринчан.Выпускники российских и советских вузов, соотечественники и сотрудники посольства с флагами и портретами своих близких прошли маршем по улице в районе посольства России в Кито в память о людях, защищавших родину во время Великой Отечественной войны.Безопасность на мероприятии обеспечивала полиция, но все прошло спокойно, добавил Спринчан.Кроме того, сотрудники посольства приняли участие в международной акции "Сад памяти".
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в мире, россия, день победы, эквадор
00:34 08.05.2022 (обновлено: 01:02 08.05.2022)
 
В столице Эквадора прошло шествие "Бессмертного полка"

В столице Эквадора Кито более ста человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"

© РИА НовостиУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая - РИА Новости. Более 100 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в столице Эквадора Кито, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Владимир Спринчан.
"Все прошло отлично. Больше 100 человек приняли участие в мероприятии", - сказал он.
Выпускники российских и советских вузов, соотечественники и сотрудники посольства с флагами и портретами своих близких прошли маршем по улице в районе посольства России в Кито в память о людях, защищавших родину во время Великой Отечественной войны.
Безопасность на мероприятии обеспечивала полиция, но все прошло спокойно, добавил Спринчан.
Кроме того, сотрудники посольства приняли участие в международной акции "Сад памяти".
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