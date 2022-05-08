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В столице Эквадора прошло шествие "Бессмертного полка"

В столице Эквадора прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2022

В столице Эквадора прошло шествие "Бессмертного полка"

Более 100 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в столице Эквадора Кито, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Владимир... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T00:34

2022-05-08T00:34

2022-05-08T01:02

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая - РИА Новости. Более 100 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в столице Эквадора Кито, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Владимир Спринчан.Выпускники российских и советских вузов, соотечественники и сотрудники посольства с флагами и портретами своих близких прошли маршем по улице в районе посольства России в Кито в память о людях, защищавших родину во время Великой Отечественной войны.Безопасность на мероприятии обеспечивала полиция, но все прошло спокойно, добавил Спринчан.Кроме того, сотрудники посольства приняли участие в международной акции "Сад памяти".

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Максим Горбачев

в мире, россия, день победы, эквадор