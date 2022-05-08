https://ria.ru/20220508/shestvie-1787453653.html
В столице Эквадора прошло шествие "Бессмертного полка"
В столице Эквадора прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2022
В столице Эквадора прошло шествие "Бессмертного полка"
Более 100 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в столице Эквадора Кито, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Владимир... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T00:34
2022-05-08T00:34
2022-05-08T01:02
день победы — 2022
в мире
россия
день победы
эквадор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787191824_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_976f5513b83fc8b761f863849b70923b.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая - РИА Новости. Более 100 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в столице Эквадора Кито, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Владимир Спринчан.Выпускники российских и советских вузов, соотечественники и сотрудники посольства с флагами и портретами своих близких прошли маршем по улице в районе посольства России в Кито в память о людях, защищавших родину во время Великой Отечественной войны.Безопасность на мероприятии обеспечивала полиция, но все прошло спокойно, добавил Спринчан.Кроме того, сотрудники посольства приняли участие в международной акции "Сад памяти".
https://ria.ru/20220507/moskva-1787352066.html
россия
эквадор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787191824_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef41c3c7ca37256c0b6f8c551a28329f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, день победы, эквадор
00:34 08.05.2022 (обновлено: 01:02 08.05.2022)
В столице Эквадора прошло шествие "Бессмертного полка"
В столице Эквадора Кито более ста человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"